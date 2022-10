Guinée: Labé - Assassinat d'un conducteur de taxi moto - Le syndicat alarmé et une suspecte aux mains des services de securité

Dans la nuit du 7 octobre 2022, un menuisier qui pour arrondir ses fins du mois pratique le taxi avec sa moto a été sauvagement tué par un de ces clients.

Poir la genèse de l'histoire, c'est une fille qui a déplacé le jeune homme la première, désireuse de se rendre à Kouramangui à environ 45 km du chef lieu de Labé et quelques mètres plus loin un autre client s'est signalé voulant aller au pont de Poreko sans se méfier, Mamadou Dian Bah l'a embarqué, c'est ainsi qu'arrivé à une zone isolée et difficile à aborder que le jeune homme a sorti un poignard avec lequel il a frappé le conducteur du taxi au thorax les desequilibrant tous les 3.

À la chute de la petite équipe, le bourreau aurait proféré des menaces à l'endroit de la fille qui s'est enfuie sans appeler au secours et le bourreau a achever sa besogne en plantant son poignard à nouveau dans la tête de sa victime explique le DSPJ Mamadou Saliou Bah de Dalein dont la victime est un parent.

Pour l'heure, la fille qui avait déplacé la première le natif de Dalein est aux mains des services de sécurité.

Chez les transporteurs de la guilde, le secrétaire général du syndicat des taxis motos Thierno Abdourahmane Diallo, ce crime est atypique et nécessite une entrevue avec les autorités desquelles la sécurité citoyenne relève.

Mamadouba Camara du syndicat des transports et mecanique générale estime que les jeunes de Labé doivent s'investir pour lutter contre cette ignoble insecurité d'autant plus que les attaques sur les transporteurs n'en finissent plus.

Il ne s'agit plus d'ouvrir des enquêtes seulement mais de parvenir à des conclusions car se lamente_t_il, jamais une enquête n'a ete3 bouclée à Labé.