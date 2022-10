Madagascar: "Iny lalana iny" offrira une occasion en or aux artistes

" Iny lalana iny, arts et cultures émergents " , sera accueilli par plusieurs quartiers d'Antananarivo du 03 au 06 novembre prochains. Des ateliers et spectacles sont au programme.

Éveil de nouveaux artistes. " Iny lalana iny " est un reflet d'esthétique émergente, des écritures actuelles des arts vivants sur la capitale. Il est également une plateforme d' "écritures urbaines " combinant plusieurs disciplines comme le cirque, la musique... Une association de langages dans un métissage de la programmation. Les artistes associés à " Aléa des possibles " exposeront successivement leurs histoires pour arriver à un arbre commun d'expressions vivantes, à travers des espaces insolites et éphémères. Un spectacle de cirque, de parkour, de musique et de danse se fera avec Aléa des possibles, Cirque de notre monde, traceur gasy et les artistes émergents du quartier visité et la candidature se feront auprès du fokontany.

Cet événement a pour objectif de pousser chaque individu de chaque quartier visité à faire sortir son talent d'artiste. " C'est un moment de partage pour le public à travers les spectacles artistiques, d'ateliers de rencontre, de transmissions. Créer le lien avec les habitants dans une mobilisation en devenir d'un projet de territoire " affirme Virginie, une artiste associée.

Importance d'un territoire

Pour la plateforme "Iny lalana iny", chaque territoire a une importance particulière. Chacun d'eux possède une valeur culturelle distincte des autres comme l'historique, les architectures, l'existence méconnue des talentueux locaux.

" Chaque territoire recèle de trésors humains, historique, environnementaux, architecturaux, talents locaux multiples mais trop souvent méconnus. Les habitants, les adolescents et les jeunes adultes ont le potentiel de dynamiser ces atouts et richesses à redécouvrir, en les adaptant aux défis actuels. Nous souhaitons nous appuyer sur les richesses humaines, culturelles et environnementales déjà existantes pour construire le monde de demain. Le but est de rendre possible le partage et l'implication des gens dans un projet commun et de l'articuler avec le projet artistique. L'artiste a la liberté et le pouvoir de transformer ses propres représentations du monde: c'est cette capacité qu'il s'agit de transmettre.

Le but n'est pas de faire de chaque individu un artiste mais de lui faire prendre conscience qu'il détient le pouvoir de changer, d'être créateur de sa propre vie, d'être un acteur citoyen. C'est bien la participation et l'insertion des gens dans une société ouverte qui est en jeu" ajoute-t-elle. "Iny lalana iny" assistera les talents cachés de chaque artiste dans les 14 quartiers de la capitale qu'il visitera.