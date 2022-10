Madagascar: Chambre de commerce d'Antananariv - Nouvel élan avec un nouveau bureau

La Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo se réorganise. Elle vient de procéder hier au renouvellement des membres de son bureau.

Seize ans. Presque une éternité que la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, CCIA, n'a plus connu une élection de son président, des membres de son bureau et de ses membres titulaires et permanents. " Grâce à votre persévérance, votre abnégation, votre implication personnelle, monsieur le ministre, nous sommes arrivés aujourd'hui au bout d'un long processus " lance Noro Andrimamonjiarison, présidente sortante de la CCIA, à l'endroit du ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, présent hier au siège de la CCIA à Antaninarenina lors de la présentation solennelle des nouveaux membres titulaires et permanents de la CCIA.

Il a mis en avant l'importance d'une telle entité. " La CCIA, déjà centenaire, fait partie des doyennes des douze Chambres de commerce les plus anciennes. Il s'agit d'une plateforme de dialogue entre le public et le secteur privé. Pour que ce dernier soit le vrai fer de lance de l'économie, comme le président de la République Andry Rajoelina l'a insisté dans son Velirano. Notre ministère érige les Chambres de commerce comme un des maillons les plus importants dans les rouages des mécanismes que nous avons mis en place au profit de l'économie nationale.

Toutes les élections dans les autres Chambres de commerce devront être bouclées d'ici la fin de l'année selon le calendrier préétabli. En toute transparence et dans l'équité déontologique. Car les membres doivent être des élus. Et malgré des divergences de conception ayant confrontations d'idées, il est nécessaire d'avoir de nouvelles visions, d'adopter d'autres orientations et changer de mentalité " . Il a souhaité plein succès à la nouvelle composition de la CCIA. "Vous avez la confiance des opérateurs économiques. Soyez-en digne ".

Un écosystème propice

Rivo Rakotondrasanjy, nouveau président de la CCIA, n'a pas voulu déterminer des priorités dans l'immédiat." L'essentiel c'est de créer un écosystème propice à la relance économique après la crise sanitaire et faire face aux effets nuisibles d'autres aléas du moment " préconisait-il. Pour Viviane Dewa, présidente de la Fédération des Chambres de commerce de Madagascar qui compte 24 membres, " il s'agit d'une institution internationale. Un outil nécessaire pour les échanges économiques et financiers. Sans les élections, il se peut que des bailleurs de fonds rechignent à aider une Chambre de commerce.

Il nous incombe d'assurer la formation professionnelle, de chercher des débouchées pour les produits et de tisser des partenariats à travers le monde ". Noro Andriamamon-ji-arison, quant à elle, après avoir félicité les travaux fourmis de ses prédécesseurs, est sortie par la grande porte. " Il y a seize ans, la caisse de la CCIA sonnait presque vide avec moins de 300 000 ariary au compteur. Aujourd'hui elle possède 5 milliards d'ariary déposés au Trésor public ". Une fierté partagée par toute l'assistance.

Président : Rivo Rakotondrasanjy

Vice-présidents Commerce : Gil Razafintsalama

Industrie : Hassim Amiraly

Service : Herintsalama Rajaonarivelo