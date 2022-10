Madagascar: Tennis ITF JUNIOR - Iriela Rajaobelina affrontera Malak Adel Ahmed en finale

Iriela Rajaobelina a battu pour la première fois Randy Rakotoarilala en demi-finales. Elle affrontera l'Égyptienne Malak Ahmed Adel en finale ce jour.

Première dans l'histoire entre les deux jeunes filles. Iriela Rajaobe-lina sous bannière française a battu Randy Rakotoarilala en 3 sets 4/6 7/6 6/3 lors du match comptant pour les demi-finales du circuit ITF World tour U18 grade 5 qui prendra fin ce jour au Club Olympique d'Ilafy. Après le match, Iriela Rajaobelina n'a pu contenir sa joie. " je suis très contente d'avoir gagné le match. Battre pour la première fois Randy m'a rendu fière.

Randy a eu quatre balles de match au second set mais je me suis bien battue sans penser à perdre et cela a marché. Pour la finale de demain (ce jour), j'essaierai d'être à la hauteur physiquement, mentalement et tennistiquement " a-t-elle déclaré. Au premier set, les deux jeunes filles ont tout de suite engagé dans les bras-de-fer sans retenue. Coups sur coups, l'une comme l'autre a tenté de chercher à faire mal mais les deux ont réussi à gagner leurs mises en jeu respectives. À sa quatrième mise en jeu, Iriela Rajaobelina a été breakée pour la première fois et elle a été menée de 3/4. Randy Rakotoarilala a confirmé son break en menant par 3/5. Sans paniquer, Iriela Rajaobelina a gagné sa mise en jeu (4/5). Pour conclure le premier set, Randy Rakotoarilala n'a pas tremblé et elle s'est adjugé le premier set (4/6) en 28 minutes.

Trois balles de match ratées

Au deuxième set, Randy Rakotoarilala a montré que le gain du premier set est une motivation pour enfoncer le clou. Sa première mise en jeu a été gagnée sans encombre. Pareille pour Iriela Rajaobe-lina. Les deux jeunes filles sont au coude à coude jusqu'à 3/3. Puis Randy a réussi un break contre Iriela à la quatrième mise en jeu de cette dernière et elle se trouve en tête. Iriela Rajaobelina a été menée de 3/5 puis 4/5. Sur son service pour le gain du match, Randy Rakotoa-rilala a eu quatre balles de matches mais elle n'a pas réussi à conclure. Iriela Rajaobelina est revenue de loin et elle a fini par égaliser à un set partout après un tie-break de 7/2.

Revigorée par l'acquisition du second set, Iriela Rajaobelina a montré tout son talent en gagnant le troisième set. Elle s'est qualifiée en finale pour rencontrer l'Égyptienne Malak Ahmed Adel. Quant à Randy Rakotoa-rilala, elle a été presque inconsolable. Elle a mérité de gagner le match mais elle a été battue avec tous les honneurs. " j'ai raté trois balles de match. Iriela a fini par égaliser et elle est de plus en plus forte et confiante et elle a fini par gagner le match, en fait j'ai raté mon match " soupire-t-elle.

Pour Dina Razafi-mahatratra, diplômé level 3 et Consultant au département coaching de la fédération internationale de tennis, " Iriela a ses chances contre l'Égyptienne. Pour Randy, c'est une expérience de plus ... c'est une joueuse qui a toujours eu du mal à accepter une défaite. Il faudra qu'elle comprenne que le tennis reste un jeu... Je lui ai toujours dit ... C'est comme dans la vie, parfois on gagne parfois on perd...

L'essentiel c'est de se donner à fond. Bravo à Iriela, dommage pour Randy ". Dans l'autre demi-finale, Elisoa Andriantefihasina a été battue par l'Égyptienne Malak Ahmed Adel en 2 sets 4/6 4/6. Elisoa Andriantefi-hasina a eu toutes ses chances de battre l'Égyptienne mais elle a raté plus de 80% de ses premières balles. Ce qui l'a handicapée pour relancer la machine en se crispant trop. La défaite d'hier a été une expérience de plus pour s'autoévaluer dans sa jeune carrière en tennis. D'ici quatre ans, elle aura son mot à dire en tennis.