Madagascar: Sports équestres - Deux poneys clubs en gestation

ADans le but de redynamiser la discipline des sports équestres à Madagascar, la Fédération malgache de sports équestres (FMSE), sous l'égide de son président Christian Ramarojaona, organise actuellement des formations des cavaliers à la ferme d'Antanandrano, Ankadikely, Ilafy.

L'objectif est d'avoir des cavaliers capables de répondre aux besoins de la nouvelle discipline, le poney club. Le poney club est la troisième discipline la plus répandue en France et il fait partie des sports équestres. Le poney club est un club qui ouvre une place profonde à l'amour de la nature et des animaux dans le cœur des enfants, des jeunes ou adultes et qui leur permet d'apprendre les sports équestres et les soins des chevaux.

Le président de la FMSE, Christian Ramarojaona, a expliqué que le poney club est devenu une troisième discipline dans les sports équestres. Et pour le développement de cette discipline, Madagascar va adopter le modèle de développement de la Fédération française des sports équestres. Parce que le poney club est déjà une discipline très répandue à l'extérieur, Madagascar compte ouvrir l'an prochain deux poneys clubs à Madagascar.

Pour ce faire, la FMSE travaille de concert avec la consultante de la Fédération Équestre Internationale (F E I) Pascale Audonnet. Et Christian Ramarojaona de continuer : " Deux jeunes Malgaches vont partir en France pour suivre un stage de formation en clinique vétérinaire. Et pour améliorer la race à Madagascar, la FMSE envisage d'introduire de nouvelles races de pur-sang en travaillant avec le ministère de l'Élevage ".

Passage obligé

Pascale Audonnet, consultante de la Fédération équestre internationale qui a dirigé la formation des cavaliers à la ferme d'Antanandrano, Ankadikely Ilafy, a expliqué qu' avec les jeunes, on forme des moniteurs pour qu'ils aient la pédagogie nécessaire dans l'Equifun (l'Equifun consiste à réaliser un parcours composé d'une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent maniabilité, saut et adresse et comportent des options de franchissement de difficultés variables.

Le but de l'Equi-fun est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le choix des options qui correspondent le mieux à ses capacités ou le pony-games. (Pony-games: Ce sont des jeux pratiqués en ligne et en relais. Sport d'équipe où chacun évolue individuellement, les Pony-games sont de nature à préparer, sous une forme ludique, l'apprentissage de toutes les techniques équestres. La vitesse, l'habilité motrice et l'aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser un parcours sans erreur en étant le plus rapide). C'est un passage obligé avant d'atteindre le haut niveau.