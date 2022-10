Afrique: Dr Akinwumi Adesina - Le président de la BAD élu Homme africain de l'année

Exclusive Men of the Year Awards (EMY) a désigné le président du Groupe de la BAD (Banque Africaine de Développement), le Dr Akinwumi Adesina homme africain de l'année 2022 pour son leadership et sa vision à la tête du Groupe de la BAD et en reconnaissance de son engagement exceptionnelle pour l'Afrique.

" En regardant autour de nous, nous voyons plusieurs personnes apporter leurs contributions à la société. Nous savons que l'Afrique deviendra l'Afrique qu'elle doit être si nous exploitons notre potentiel en matière agricole et si nous progressons le long de la chaîne de valeur. Un homme s'est distingué par son inspiration, par sa motivation et par sa capacité à nous convaincre, grâce à une vision et une stratégie, que nous pouvons y parvenir ", a déclaré le coordonnateur résident du système des Nations unies au Ghana, Charles Abani, qui a annoncé le lauréat du prix lors d'une cérémonie organisée le 1er octobre 2022, à Accra, au Ghana.

En annonçant le lauréat du prix de l'Homme africain de l'année 2022, le magazine Exclusive Men of the Year Africa a voulu rendre hommage au Dr Adesina pour sa contribution en tant que " réformateur audacieux ", " économiste du développement " et expert en développement agricole internationalement reconnu, avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement. "