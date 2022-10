Madagascar: Mada D2 - Belle bagarre dans l'air !

Le championnat de Madagascar de football au sein de la deuxième division va entamer sa deuxième phase de groupe. Ce sera du 14 au 23 octobre à Toamasina et à Fianarantsoa.

Une étape marquée par de chaudes retrouvailles comme ce sera le cas dans le groupe tamatavien avec le FC Ridwane de Fenerive Est et l'AS St-Pierre de Moramanga tout comme ce face à face opposant l'ASA et Tsaramandroso Formation de Diego. Pour rester à Toamasina, le public verra Disciples Fc de Tana et le FC Zoara d' Antsirabe, miraculeusement sauvé d'une situation pas à son avantage en faisant entrer sur le terrain un joueur suspendu après deux cartons jaunes.

Bref, un groupe où personne ne partira battu d'avance même si devant son public, le FC Ridwane a un tout petit avantage. Mais on ne se méfiera jamais assez des Antsiranais de Tsaramandroso Formation, tout comme Disciples FC réputé être une formation difficile à manœuvrer.

Dans le groupe fianarois, on retiendra la belle prestation de Zanagasy du regretté Giscard et qui affiche un collectif impressionnant. Zanagasy a d'ailleurs levé le pied lors de la dernière journée à Antsirabe sinon il aurait pu terminer à la première place de ce site.

Son principal adversaire pour la course aux deux places qualificatives à la Poule des As reste, toutefois, les Fianarois de Relais Sport qui ont l'avantage du terrain et du public.

Mais l'autre club à ne pas négliger est l'AS Comato revenue de très loin avec de nouvelles ambitions sinon une réelle volonté de sauver le football fianarois bien en retrait, ces derniers temps.

Dans la foulée, le CF TFC de Tana constitue aussi un très gros client à la qualification. Le Real Morondava et le FC Menarandra tenteront tout juste de brouiller les cartes dans ce groupe de la mort. Ce qui est sûr, c'est que le public d'Ampasambazaha ne ratera sous aucun prétexte, cette véritable bataille rangée entre des clubs très ambitieux. Ce qui ne gâte rien pour le spectacle. Rendez-vous donc à Fianarantsoa à partir du 14 octobre pour les amateurs de bon football.