Madagascar: Soja Jean André dit Kaleta - " Ce n'est plus le moment des provocations politiques "

Les conjonctures politiques brûlantes de cette période préélectorale poussent les différents acteurs politiques à multiplier les sorties médiatiques. S

oja Jean André dit Kaleta, président national du parti Liaraike et non moins conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques, a, à cet effet, organisé hier une conférence de presse à Ambodihady. Durant environ une heure, le numéro 1 du parti Iloraike, entouré de quelques membres du parti, dont Frédéric, président du Iloraike dans la ville de Farafangana, le colonel Israël, membre du bureau politique du parti et le président de la fédération des maires de la région Anosy, a fait le tour des dernières actualités marquantes de ces derniers mois. C'était également le moment pour lui de réaffirmer son soutien au président Andry Rajoelina.

Réalisations. De prime abord, Kaleta a félicité les efforts déjà effectués par le régime malgré le contexte difficile marqué par la crise de Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine. " Des infrastructures ont été réalisées, à l'exemple de la RN5A Ambilobe-Vohemar, et d'autres sont encore en cours de réalisation ", a ainsi fait observer Soja Jean André tout en soulignant que c'est pour cela qu'il continue de soutenir Andry Rajoelina. " Même la communauté internationale est consciente des efforts réalisés par les dirigeants. C'est pourquoi des pays ont invité le président et l'ONU a même présenté sa reconnaissance le mois dernier ", a-t-il ajouté.

Élection. Le parti Iloraike reste sur sa position en ce qui concerne la Concertation nationale envisagée par l'opposition. " Cela n'est pas mentionné dans la Constitution ", a martelé le conseiller spécial du président de la République. Tous les partis politiques devraient se préparer aux futures élections et sensibiliser leurs partisans à s'inscrire sur la liste électorale. " Ce n'est plus le moment des provocations politique ", a-t-il continué. À peine voilée, cette conférence de presse, d'hier, était, une fois de plus, une manière pour Kaleta de renouveler son allégeance au président Rajoelina et de prouver que c'est un soutien inconditionnel.