Sénégal: Matam - Célébration du Maouloud à Agnam, Orefonde et Dabia - Farba Ngom offre 240 bœufs, 250 tonnes de riz et des appuis financiers

Le député-maire de la commune des Agnam, Farba Ngom, a procédé, au cours d'une rencontre présidée par l'adjoint au Sous-préfet des Agnam, en présence des maires de Dabia et de Oréfondé, des imams et des chefs de villages, à une donation de 240 bœufs, 250 tonnes de riz et des appuis financiers aux villages des communes de Agnam, Oréfondé et Dabia.

Farba Ngom, fidèle à sa tradition d'entraide, a apporté un appui consistant aux populations de ces trois communes (Agnam, Oréfondé et Dabia), situées dans l'arrondissement des Agnam, en offrant aux différents villages, 250 tonnes de riz, 240 bœufs et des appuis financiers pour leur permettre de célébrer le Maouloud dans les meilleures conditions. A côté de cette donation qui a été déroulée en prélude de la célébration du Maouloud à l'endroit des localités, près de 400 sinistrés des dernières intempéries ont aussi pu bénéficier d'un appui en denrées alimentaires.

Durant la cérémonie de remise du don, le coordonnateur départemental de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, qui a annoncé son appui comme un geste de solidarité prescrit au nom du président de la République, a profité de l'occasion pour magnifier la vision politique de son mentor. "Le Fouta a beaucoup changé. Nous savons bien d'où nous venons et nous pouvons dire que le visage de la localité en 2012 est aujourd'hui différent de celui que nous voyons actuellement. Nous savons également l'ambition que le président nourrit pour nos localités. Ceci demande encore à prier pour lui afin que son ambition pour l'émergence du Sénégal se concrétise (... )", a demandé Farba Ngom.

Avant de rassurer les populations de la diligence de l'Etat articulée à l'exécution convenable des projets en cours de réalisation dans le Fouta, notamment : la route du "Daande Maayo", la construction d'un hôpital de niveau 3, l'aéroport de Ourossogui-Matam et l'université de Matam... Entre autres actions fortement magnifiées par les populations, à travers les déclarations portées par les chefs de village qui, après avoir apprécié les nombreux soutiens du donateur et les appuis de l'Etat, ont vivement remercié le député maire et le président de la République et le gouvernement, en leur formulant des prières.