Afrique de l'Ouest: Ufoa/A : Le Sénégal qualifié pour la CAN U17

Après son homologué U20, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a décroché hier, vendredi 7 octobre, sur la pelouse de Cheikh Boiya en Mauritanie sa qualification pour la phase finale de Can 2023. En demi-finale de la Coupe UFOA/A., les Lionceaux se sont imposé au bout terme de la séance de tirs au but (0-0; 6-5 t.a.b).

Après la qualification des U20, l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans a arraché hier, vendredi 7 octobre sa qualification pour la Coupe du d'Afrique des nations qui aura lieu en Algérie en 2023. Les Lionceaux ont validé leur billet en se hissant, au stade Boiya de Mauritanie, à la finale du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest Africaines de football.

En demi-finale, les protégés du duo Serigne Saliou Dia et Souleymane Diallo ont pris le meilleur sur l'équipe de Sierra Leone. Après le temps réglementaire soldé sur un score nul et vierge, il a fallu recourir la séance des tirs au but pour voir le Sénégal s'imposer à l'issue de la séance de tirs au but (0-0; 6 TAB 5). Après avoir terminé deuxième en phase de poules, suite à une large victoire face au Cap-Vert (6-0) et une défaite (2-1) contre les Maliens, les Lionceaux disputeront la finale du tournoi et affrontera le vainqueur du match qui mettra aux prises le Mali et la Mauritanie.