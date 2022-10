Sénégal: Réseau francophone des régulateurs de médias (Refram) - Babacar Diagne, élu Vice-président pour deux ans

Babacar Diagne, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) vient d'être élu vice-président du Réseau francophone de la régulation des médias (REFRAM), pour deux (2) ans.

C'est lors d'une conférence des autorités membres à Paris. "Actuellement réuni à Paris, les 6 et 7 octobre, au siège de l'UNESCO, dans le cadre de la 7ème Conférence des Présidents des autorités membres, le REFRAM, vient de porter son choix sur Monsieur Diagne pour le poste de vice-président, à côté du Président nouvellement élu, Monsieur Roch Olivier Maistre, Président de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM)", informe un communiqué du CNRA. Et la source de rappeler que Babacar Diagne, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), est également président de la Plateforme des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée.

Le Réseau francophone de la régulation des médias (REFRAM) a été créé à Ouagadougou le 1er juillet 2007. Sa mission est d'œuvrer à la consolidation de l'Etat de droit, de la démocratie et des droits de l'Homme. En application de ses statuts, le REFRAM vise à l'établissement et au renforcement de la solidarité et des échanges entre ses membres. Il constitue un espace de débats et d'échanges d'information sur les questions d'intérêt commun et contribue aux efforts de formation et de coopération entre ses membres.

Le REFRAM est pour ce faire habilité à entreprendre toute action nécessaire à la poursuite de ses objectifs, et en particulier à : "encourager la connaissance mutuelle de ses membres, du mode d'exercice de leurs missions respectives, notamment par des échanges de bonnes pratiques ; organiser des séminaires de travail portant sur la régulation des médias au bénéfice de ses membres ; entretenir toute relation utile avec les organisations ou réseaux aux objectifs similaires ou complémentaires et exercer toute autre activité en accord avec les objectifs du Réseau".