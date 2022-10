Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Le budget 2023 adopté à dix milliards six cents millions FCFA

Un montant de dix milliards six cents millions de francs CFA pour le budget 2023 a été adopté, le 7 octobre dans la commune de Kintélé, par le comité de direction de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) présidé par le Pr Théophile Obenga.

Le budget 2023 de l'UDSN prend en compte les actions prévues en 2022, les actions et activités pour l'année prochaine, notamment 10 milliards pour les subventions attendues de l'Etat, 139 millions pour les recettes propres, 600 millions pour les fonds à rechercher auprès des partenaires, plus de 3 milliards pour les charges en personnel et autres.

Le comité de direction de l'UDSN a aussi adopté le règlement intérieur de la Faculté des sciences appliquées et celui de l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et de l'aménagement.

S'agissant de l'évaluation des activités, le comité a pris acte de l'évaluation faite sur le programme d'activité du deuxième trimestre 2020-2021. Par contre, pour l'évaluation du premier semestre du programme d'activités 2021-2022, le comité ayant marqué son approbation sur ce programme en a pris acte.

La coopération universitaire est l'une des priorités pour l'UDSN. Elle permet à l'université et à ses partenaires de s'enrichir mutuellement dans leurs enseignements et recherches. Ainsi donc, les membres du comité de direction ont pris acte des accords de coopération existants et encouragé l'équipe dirigeante de l'UDSN à renforcer davantage cette coopération en vue de rechercher les ressources additionnelles.Ils ont aussi adopté le rapport financier sur l'exécution du budget exercice 2021, le calendrier universitaire 2022-2023 et le programme d'activités 2022-2023. En outre, ils ont pris acte et félicité l'équipe dirigeante pour le travail abattu depuis deux ans avec un personnel réduit et ont ensuite donné mandat au président d'exécuter la délibération relative au recrutement des personnels enseignants et Atos.

Enfin, les membres du comité de direction ont suivi plusieurs informations sur l'inauguration du Centre africain de recherche en intelligence artificielle sous financement de la Commission économie des Nations unies pour l'Afrique, sur les actions menées auprès des missions diplomatiques et institutions internationales, sur le master avec l'appui de l'Unesco, ainsi que sur l'évaluation des délibérations du Comité de direction du 28 octobre 2021 et de l'exécution des délibérations du Comité de direction du 22 octobre 2021.

" Nous sommes très heureux et satisfaits, car l'UDSN étend sa coopération de l'Amérique latine jusqu'à l'Asie. Il faut poursuivre ces efforts, parce le Congo veut faire de cette université un pôle d'excellence et de modernité pour propulser notre pays ", a expliqué le Pr Théophile Obenga, se réjouissant également de la compétence de l'équipe dirigeante de l'UDSN.