Congo-Brazzaville: Miss Congo diaspora France - La deuxième édition prévue pour novembre

La deuxième édition de l'élection Miss Congo diaspora France aura lieu le 11 novembre prochain à Paris et mettra aux prises douze candidates, a annoncé l'initiateur de ce concours de beauté, Christ Joachim Miabouna.

Après la tenue de la première édition de Miss Congo diaspora France, le 5 novembre 2021, une édition qui a connu un franc succès à l'échelle internationale, Christ Joachim Miabouna, président-fondateur de l'association Miss Congo diaspora France, et de cette compétition, a annoncé la tenue d'une nouvelle édition haute en couleur. " Douze nouvelles candidates vont s'affronter, le 11 novembre prochain, afin d'élire la remplaçante de Mlle Cindy Adjahi, 21 ans, vainqueur de la première édition. Elles sont mises en avant sur la page Instagram "misscongodiasporafrance". Nous resterons sur un format gala avec des prestations inédites et inattendues. Notre public va se régaler ", a souligné Christ Joachim Miabouna.

Le président de l'association Miss Congo diaspora France est revenu sur les retombées de la première édition de cette belle initiative qui hisse haut le drapeau congolais à l'extérieur. " La première édition de Miss Congo diaspora France, qui a eu un retentissement international incroyable et inattendu, avait en prime une couverture de l'événement par plusieurs médias, notamment et surtout TV5 Monde qui a fait un bel hommage à notre drapeau vert, jaune et rouge, en rapportant ces belles images à son journal télévisé du soir. Cette édition avait rassemblé plus de six cents personnes pour trois cent-cinquante initialement attendues ", a expliqué le président-fondateur de cette compétition de beauté.

A la fois Association culturelle et Élection de beauté, Miss Congo diaspora France honore et vante la culture et la beauté congolaises. Elle est dirigée par son président-fondateur et Cédric Matingou, son vice-président, tous deux Congolais de Brazzaville.

Présisons que le 17 septembre dernier, Miss Congo diaspora France a organisé un gala de charité à l'ambassade du Congo à Paris, au bénéfice de la Miss Cindy et de ses deux dauphines, Mayra et Gabriella. Cette initiative a été saluée par l'ambassade mais aussi par différents médias qui ont relayé les images de cet événement.