Congo-Kinshasa: Vient de paraître - " Repenser l'intervention sociale en République du Congo" de Tassé Abye et Emmanuel Jovelin

Préfacé par Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa et postfacé par Maurizio Casciolin, "Repenser l'intervention sociale en République du Congo", paru chez L'Harmattan, entre dans le cadre des formations, actions et recherches menées par Tassé Abye et Emmanuel Jovelin.

Le livre est un outil pédagogique par lequel les deux auteurs recensent les pistes pour mieux recadrer l'intervention sociale au Congo. Ils rappellent, par exemple, que l'Institut national de travail social du Congo est un institut d'enseignement supérieur de formation qui doit produire des recherches pour aider les professionnels dans l'accompagnement de la population en difficulté. Les travaux des jeunes chercheurs, présentés ici, s'intéressent à la population, aux problèmes sociaux, aux politiques sociales, à la formation ainsi qu'aux pratiques des travailleurs sociaux.

L'objectif du livre est d'établir un lien entre recherches scientifiques et activités professionnelles, afin de renouveler les cadres de pensée et de nourrir le champ d'intervention sociale congolaise.

Tassé Abye est docteur en sociologie, enseignant-chercheur, chercheur associé à l'Institut du monde africain (Paris), l'université de Johannesburg (Afrique du Sud), chef de mission, expertise France, ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire du Congo, consultant international auprès des différents ministères/institutions en Afrique.

Quant à Emmanuel Jovelin, il est professeur des universités, titulaire de la chaire de travail social et de l'intervention sociale et chercheur au laboratoire formation et apprentissages professionnels, Conservatoire national des arts et métiers ainsi qu'au Laboratoire Lorrain des sciences sociales, université de Lorraine.

Broché - format : 15,5 x 24 cm - 256 pages

ISBN : 978-2-14-029775-5

EAN13 : 9782140297755

EAN PDF : 9782140297762

Livre papier : 26,50 €

Version numérique : 19,99 €