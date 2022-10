Congo-Brazzaville: Danse contemporaine - Brice Mbemba transmet ses connaissances aux jeunes

Ancien membre de la compagnie de danse contemporaine Binangoua, le chorégraphe Brice Mbemba va initier des cours de danse à l'endroit de la jeune génération et des férus des danses africaine et contemporaine.

Les cours seront organisés à domicile et aussi à l'espace culturel O'Bosso, dans le troisième arrondissement Tié-Tié, et au lycée français Charlemagne. A travers ces enseignements, le danseur veut partager son expérience en danses africaine et contemporaine mais aussi en percussions, l'autre genre artistique dans lequel il excelle.

Selon lui, en initiant cette activité, il est habité par le désir et la volonté de léguer aux jeunes son expérience aujourd'hui de près de vingt ans qui lui a permis d'être un des éléments essentiels au sein de la compagnie de danse Binangoua, dirigée par le danseur-chorégraphe Yvon Serges Bissadissi, installé présentement à Lyon, en France.

C'est dans les années 2000 que Brice Mbemba se révèle comme un excellent danseur en participant aux différentes créations et spectacles de la compagnie Binangoua tels "Ndolo"(la grande saison de pluies), Nyango na niama (la belle et la bête), etc. Acrobate et excellent danseur, il fera par la suite l'objet de plusieurs sollicitations pour agrémenter de nombreuses activités dans la ville, à l'instar du Festival international de musique N'Sangu Ndji Ndji, exultant le public de son immense talent.

Actuellement, Brice Mbemba a l'ambition de partager son expérience avec différents danseurs éparpillés dans le monde. Pour ce faire, il travaille d'arrache-pied pour que ce dessein soit accompli. Bede-Marie Koubemba, un autre ancien danseur de la compagnie Binangoua qui est sur les traces d'Yvon Serges Bissadissi, est prêt à aider son compère en envisageant des collaborations profitables pour les deux.