Afrique: Statistiques - Des experts africains réunis à Brazzaville

La 45e réunion du comité de direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (Afristat) s'est ouverte, le 7 octobre, dans la capitale congolaise. Les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique et leurs partenaires initient des plaidoyers en faveur du financement et suivi des programmes de développement.

La réunion du comité de direction d'Afristat regroupe en présentiel les responsables des instituts nationaux de statistique et les partenaires au développement. Elle est la deuxième rencontre depuis l'avènement de la pandémie de covid-19. D'après Kouame Kouassi, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (Inseed) du Togo, cette rencontre vise à redynamiser Afristat pour lui permettre de jouer pleinement son rôle.

"C'est à ce titre que notre instance sera sollicitée pour déterminer, sur le plan stratégique 2022-2025, le statut du personnel d'Afristat, la révision du Traité portant création de l'organisation, l'amorce du processus de recrutement du prochain directeur général d'Afristat pour la période 2024 2027. Sans que cela ne soit moins important, nous serons aussi édifiés sur la situation de la formation statistique dans les Etats membres en dehors du circuit des écoles traditionnelles qui sont constituées en réseau ", a indiqué Kouame Kouassi.

Les participants sont conscients des défis à relever par les pays africains, dans un contexte dominé par le conflit en Ukraine, la crise sanitaire et la recrudescence de l'insécurité dans certaines parties du continent, poussant les dirigeants africains à réduire les ressources susceptibles d'être orientées au financement des activités statistiques. Pourtant, la publication régulière des informations statistiques contribue à la reformulation, à la révision, au suivi et à l'évaluation des programmes de développement à tous les niveaux. " Dans ce sens, nous devons améliorer notre plaidoyer interne pour maintenir l'effort de nos gouvernements en la matière ", a insisté le directeur général de l'Inseed Togo.

La vision prônée par l'Afristat en vue de juguler la rareté de ressources financières consiste à faire preuve d'ingéniosité pour rechercher les financements alternatifs et/ou complémentaires de la statistique. Il s'agit d'inciter les gouvernements des pays membres à verser au moins 40% des contributions au Fonds Afristat 2016-2025, conformément à la résolution prise à Niamey, au Niger, en 2019 par les autorités de tutelle. À ce jour, à peine 31% des cotisations attendues ont été versées, entraînant de nombreux préjudices au bon fonctionnement de l'organisation.

Ouvrant les travaux de la 45e réunion du comité de direction d'Afristat, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la Statistique de la République du Congo, Ferdinand Sosthène Likouka, s'est appuyé sur la situation actuelle dans son pays, à travers l'adoption du Plan national de développement 2022-2026 et la stratégie nationale de développement de la statistique couvrant la même période, pour présenter les défis au niveau continental. " Le suivi et l'évaluation de ces initiatives exigent une production des statistiques de qualité dans les délais et surtout harmonisées et coordonnées. C'est cette vision qui avait conduit nos États à créer Afristat en 1993 ", a-t- il ajouté.