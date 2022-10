Congo-Kinshasa: Karaté - Décès de Me Jean-Pierre Soso Mangala

Le grand maître de karaté, Jean-Pierre Soso Mangala, est décédé le 30 septembre dernier dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, des suites d'une maladie, et a été inhumé le 8 octobre.

Auparavant, une démonstration à la mémoire de son nom a eu lieu lors de la levée de son corps à la morgue de l'Hôpital du cinquantenaire par les athlètes de Karaté club Konzo, en présence des membres de la Fédération de karaté do du Congo (Fékaco), notamment le premier vice- président David Mutshipanda, le secrétaire général, Alain Mbaka, etc.

Il y a eu aussi une démonstration des arbitres animée par sensei Honoré Massamba Diambote, arbitre continental. La Fékaco a organisé une autre cérémonie, celle de passage de grades à titre posthume, dirigée par Me Norbert Endubu Walisika, le directeur technique national Mambona Zorro, Me Otani Mpiko, Denis Kieko Kinkela, Massamba Diambote, etc. Me Jean-Pierre Soso Mangala est passé donc du 6e au 7e dan, grade posthume. Et l'oraison funèbre a été prononcée par sensei Stéphane Kymaka, président honoraire de La ligue de karaté do de Kinshasa.

Né le 5 juillet 1957 à Bandundu, Jean-Pierre Soso Mangala a été ancien président de l'Association kinoise de karaté, avant l'installation des ligues. Il a aussi été le premier président de la Ligue de karaté do de Kinshasa, ancien directeur technique national, membre du bureau exécutif de la Fékaco et entraîneur du karaté club Konzo de la commune de Lingwala.