Congo-Brazzaville: La Poste dans la lutte contre le réchauffement climatique

La Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre, se tient cette année sur le thème " La poste pour la planète ". La problématique posée dans le cadre de cette célébration est celle de l'engagement des postes dans la lutte contre le réchauffement climatique.

" La mise à disposition auprès des opérateurs postaux d'un outil de mesure de carbone conçu par l'Union postale universelle est une illustration à laquelle les Postes du monde, et notamment la Poste du Congo, durabilisent déjà de nombreux éléments par des opérations quotidiennes pour une planète plus verte, plus saine ", a indiqué le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, dans la déclaration du gouvernement relative à la Journée mondiale de la Poste.

Par ailleurs, selon lui, l'ambition partagée de l'Union universelle postale pour une poste actrice de la préservation de l'environnement durable est compatible avec l'efficacité économique et l'équité sociale déclinées dans la politique que le gouvernement exécute sur l'appropriation du développement durable.

" Afin de susciter l'adhésion populaire à une réelle prise de conscience des effets néfastes du dérèglement climatique, le lancement d'une série de manifestations tout au long du mois d'octobre marquera la symbolique de notre engagement pour une Poste et une planète vertes ", a indiqué le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique.

Il s'agit, entre autres, de la marche verte pour la planète ; du marathon de ramassage de déchets dans les villes capitales et océanes ; du lancement du timbre postal digital ; de l'officialisation du partenariat entre la Direction générale des transports terrestres et la Poste pour faciliter la vie des concitoyens dans l'obtention des pièces administratives de transports terrestres. Le tout, pour une Poste et une planète débarrassées des bouleversements climatiques.

En rappel, le 9 octobre de chaque année, les Postes commémorent la création, en 1874, de l'Union postale universelle. Une institution des Nations unies chargée des questions postales, dont le Congo est membre depuis 1961. L'objectif de la Journée mondiale de la Poste est de sensibiliser au rôle et à l'impact de la Poste dans la vie quotidienne et sa contribution au développement socioéconomique. Pour cette année, la journée est consacrée à la place de la Poste à la sauvegarde de l'environnement.