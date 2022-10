Congo-Brazzaville: Industrie culturelle - Les artistes saluent l'entrée au gouvernement de Marie-France Lydie Hélène Pongault

Au cours d'une cérémonie tenue dans les jardins de l'Ecole de peinture de Poto-Poto, le 7 octobre, les artistes ont salué l'arrivée au gouvernement de Marie-France Lydie Hélène Pongault, en qualité de ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.

La cérémonie a débuté par la prestation des groupes musicaux tant dits mondains que religieux, avant de se poursuivre par le mot de bienvenue du président de l'Union des musiciens congolais (UMC), Magloire Bonguili dit Pape Gode. " Les musiciens congolais sont très contents de votre nomination au poste de ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs. Cette nomination ouvre des nouvelles perspectives, ambitions et défis qui fort heureusement ne sont pas insupportables. Car ayant eu le privilège de travailler à vos côtés, je connais votre rigueur et votre abnégation ", a déclaré Pape Gode.

Avec cette nomination, le président de l'UMC a souhaité que dans les jours prochains qu'il n'y ait plus de couac quant à la gestion des droits d'auteur. Avec la nouvelle ministre, les aristes espèrent qu'il y aura un changement. " Madame la ministre, vous êtes maman. Tous les enfants que vous voyez là devant vous souffrent. Que ça soit les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les sapeurs, ...

Le ministère qu'on vous a donné est grand, donc notre espoir c'est vous. En cette heureuse circonstance, je vous assure ma disponibilité et ma présence constante à œuvrer à vos côtés pour la réussite de votre noble mission. Je vous souhaite un fructueux mandat au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs ", a souhaité Pape Gode. Enfin, le président de l'UMC a invité les chaînes nationales de radios et de télévisions à avoir aussi un esprit patriotique.

Prenant la parole pour la circonstance, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs a remercié les artistes pour l'organisation de cette cérémonie en son honneur. " Je tiens à vous féliciter pour cet honneur que vous m'aviez fait, merci beaucoup. Hier, vous étiez le ministère de la Culture et des Arts, aujourd'hui le président de la République a fait de vous des industriels. Là où vous êtes, vous êtes appelés, nous sommes appelés, à beaucoup travailler pour faire connaître notre culture partout à travers le monde. Travaillons sans relâche pour ne pas décevoir le président de la République qui a fait de nous des industriels ", a déclaré en substance la ministre.

Notons que cette cérémonie de réception a été animée par des groupes et artistes ci-après : Clémence Avounou et son groupe, Maman Crédo et son groupe Espérance et gloire ; Keim-Oboura, dit grand-maître, et son groupe tradi-moderne et semi-professionnel " Universal Sandza d'ANO " ; SOS Salsa de Romain Gardon auquel a été jointe la tigresse de la musique congolaise Gypsie, ainsi que la slameuse Mariusca Moukengué, de même que le slammeur Black Panthère. La boucle a été le passage de Djoson philosophe et son groupe Super Nkolo Mboka qui ont épaté cette soirée, d'abord avec la montée sur scène de Koffi de Brazza sur invitation de Djoson philosophe, puis avec la danse du moment, la danse du serpent.