Seychelles: Un navire iranien intercepté dans les eaux du pays avec des substances présumées illégales.

Un boutre sans pavillon avec 8 membres d'équipage a été intercepté dans les eaux des Seychelles lors d'une opération conjointe vendredi.

Le président des Seychelles Wavel Ramkalawan a félicité dans un message les forces militaires pour l'arrestation du bateau iranien transportant des drogues illicites dans la zone économique exclusive (ZEE).

"Malgré les risques énormes et une mer agitée, vous avez agi avec courage et relevé le défi pour mener à bien l'opération d'interception du boutre iranien. Vous avez détruit une importante cargaison d'héroïne et, ce faisant, protégé notre jeunesse de ce poison qui détruit les familles, et notre nation. Je salue votre détermination" a-t-il dit.

Le chef de l'État a rappelé que la lutte contre la drogue reste une priorité de son gouvernement.

Selon les Forces de défense des Seychelles (SDF), l'opération conjointe, à laquelle participaient les garde-côtes, l'armée de l'air et les forces spéciales des Seychelles, a permis d'intercepter le boutre au nord-est de Mahé.

Le boutre a été détecté par un avion de surveillance de l'armée de l'air des Seychelles lors d'une patrouille de routine et a été intercepté tôt dans la matinée de vendredi par le patrouilleur Etoile.

Le SDF a déclaré que "pendant le processus d'interception et d'abordage, l'équipage du boutre a été vu en train de jeter plusieurs paquets par-dessus bord, qui sont probablement des substances illégales. Deux de ces paquets ont été récupérés et seront remis à la police pour analyse afin de déterminer leur contenu. Le boutre est escorté jusqu'à Mahé pour une enquête plus approfondie".

Les Seychelles, archipel de l'Océan Indien occidental, possèdent une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés et ont redoublé d'efforts pour lutter contre le trafic de drogue et la pêche illégale dans leurs eaux.

La Cour suprême juge actuellement une affaire ou 11 Iraniens ont été interceptés sur un boutre à l'extérieur de la zone économique exclusive des Seychelles le 7 novembre 2021, lors d'une opération militaire conjointe des garde-côtes seychellois en collaboration avec les marines indienne et française.

Cette affaire a donné lieu à la plus grosse saisie de drogue aux Seychelles, soit 130,58 kilogrammes de cannabis.