Afrique de l'Ouest: Libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako - Un peu de patience….

Se dirige-t-on vers un dénouement de la crise liée aux 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ? Tout porte à le croire. Le vendredi 07 octobre à Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré que « les choses évoluent bien » en vue d'une libération prochaine des 46 soldats de son pays détenus au Mali depuis bientôt trois mois. Ce samedi 08 Octobre 2022, à Abidjan, la rumeur a enflé et des sources ivoiriennes ont annoncé une libération imminente des 46 soldats ivoiriens.

D’autres confrères sur les réseaux presses disaient même que : « Ils ont quitté Bamako et sont à Lomé et l’avion les attend pour Abidjan (…) » Vrai ? Pas vraiment ! Aux environs de 21 heures le confrère Serges Daniel de Rfi sur son compte tweeter a écrit : « Libération des 46militaires ivoiriens détenus au Mali cette nuit ? Non, d’après mes informations, ni le 09/10. Mais encore une fois sur la ligne entre Bamako et Abidjan. Règlement politico-judiciaire de l’affaire en cours avec le Togo très actif » Voilà qui est dit attendons donc. Sur les bords de la Lagune Ebrié, c’est à dire Abidjan, une source avec qui nous avons échangé juste avant 21 heures 30mn, ajoute et rassure : « Les derniers contacts datent du jeudi 06 Octobre. Vraiment il n’y a pas de problèmes nos frères seront libérés et les autorités maliennes sont d’accord sur le principe. Mais il faut leur laisser quelques jours, pour arrondir les angles au niveau de la justice…. Certainement lundi ou prochain. En tout cas dans la mouvance du prochain sommet de Dakar sur la paix été sécurité »