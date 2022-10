Cote d'Ivoire: Siandou Fofana plaide pour une mutualisation des ressources

Tracer les sillons d'une meilleure collaboration endogène ! C'est l'une des visées de la 65ème réunion de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme (CAF-OMT), ponctuée d'un Forum sur le renforcement de la résilience du secteur sur le continent, qui se déroule du 5 au 7 octobre 2022 à " la Gran Melia Palace " à Arusha en Tanzanie.

En sa qualité de président de la CAF-OMT, le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, a inauguré, le 5 octobre dernier, dans la capitale tanzanienne, les travaux de cette 65ème réunion de l'instance du Tourisme continental et mondial qui a mobilisé tout le gotha de ce secteur.

Avec pour thème, "Renforcer la résilience du tourisme en Afrique pour un développement socioéconomique inclusif", la réunion inaugurale s'est tenue en présence du Premier ministre de la Tanzanie, SEM Kassim Majaliwa et du secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili. Arguant dans son discours que la résilience de l'écosystème touristique africain, à l'aune de la crise pandémique de la Covid-19, a déjoué tous les pronostics des plus sceptiques, Siandou Fofana a émis un appel à asseoir les fondations d'une vision partagée et solidaire.

"Fort heureusement, notre Afrique est telle qu'elle a su montrer toute sa résilience au travers de cette épreuve. Oui, notre continent devait, selon certains analystes, être dévasté par la pandémie du Covid-19, mais nous avons surmonté cette crise et l'Afrique reste toujours debout avec ses mêmes atouts et richesse ", a-t-il rapporté, tout en engageant tous les acteurs qu'il est de notre devoir, en tant que dirigeants, "de poursuivre notre marche avec plus de dynamisme et armés des leçons apprises à l'effet de relancer les défis auxquels nous sommes confrontés. L'Afrique doit pouvoir répondre présente au rendez-vous du donner et du recevoir, et nous venons déjà de prouver que nous restons plus que jamais le continent de demain ".

Cette réunion, ainsi que le Forum sur l'investissement et toutes les activités qui lui sont associées, de l'avis de Siandou Fofana, permettront sans aucun doute, de reprendre la course et de poursuivre le cheminement pour une Afrique unie, résiliente et renforcée.

Le secrétaire général de L'OMT a axé son rapport sur "les clés pour réinventer, repenser le tourisme". Zurab Pololikashvili a également présenté les tendances qui devraient guider les principales initiatives. La journée inaugurale s'est achevée par un symposium sur l'innovation et le marketing numérique.

Aujourd'hui, un Forum autour du thème " Renforcer la résilience du tourisme en Afrique pour un développement socioéconomique inclusif " est au menu des travaux.