Algérie: Ligue 1 (7e journée) - Le leader piégé par le MC Alger

Alger — Le choc CS Constantine - MC Alger, entre les Doyens du football algérien, et considéré comme le duel au sommet de la septième journée de Ligue 1, a tourné à l'avantage des algérois, vainqueurs (0-2) grâce à un doublé de leur buteur Kheireddine Merzougui, au moment où l'USM Khenchela et le MC El Bayadh ont profité de l'avantage du terrain pour dominer respectivement le MC Oran et le HB Chelghoum-Laïd, sur le même score (1-0).

Malgré la défaite, les Sanafir restent provisoirement leaders, avec 14 points, soit avec deux longueurs d'avance sur le CR Belouizdad et l'USM Alger, qui comptent cependant trois et deux matchs en retard en raison de leur participation aux joutes continentales.

De son côté, et après des débuts mitigés, le Mouloudia confirme son regain de forme, surtout depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, le Tunisien Faouzi Benzerti, sous la direction duquel il vient d'enchaîner un deuxième succès consécutif, grâce notamment à son baroudeur Merzougui auteur d'un doublé (16' et 19'). Les Vert et Rouge sont désormais quatrièmes au classement avec 11 points, tout en ayant un match en retard contre le CR Belouizdad.

De leur côté, l'USM Khenchela et le MC El Bayadh ont profité de l'avantage du terrain pour dominer respectivement le MC Oran et le HB Chelghoum-Laïd, sur le même score d'un but à zéro.

Le but de l'USMK a été l'oeuvre d'Athmani (7'), alors que le MCEB s'est remis au "sang froid" du vieux briscard, Balegh, pour transformer le pénalty de la victoire à la 73'.

Un résultat qui complique un peu plus la situation du HB Chelghoum Laid, qui reste scotché à la dernière place du classement général, avec un seul point au compteur, après sept journées de championnat.

Le bal de cette septième journée s'était ouvert vendredi, avec le duel NC Magra - RC Arbaâ, qui s'était soldé par un nul vierge, ayant arrangé beaucoup plus les affaires des visiteurs, car ayant consolidé leur quatrième place au classement par un onzième point, alors que le NCM, qui a laissé filer deux précieux points à domicile, a rejoint le MC Oran à la onzième place, avec six points.

Par ailleurs, quatre matchs de cette septième journée ont été renvoyés à des dates ultérieures, en raison de la participation de l'USM Alger, du CR Belouizdad, de la JS Saoura et de la JS Kabylie aux différentes joutes continentales. L'USM Alger et l'ASO Chlef devaient accueillir respectivement l'ES Sétif et la JS Saoura, alors que le CR Belouizdad et la JS Kabylie devaient recevoir respectivement l'US Biskra et le Paradou AC.