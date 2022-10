Afrique: Prélim. LDC CAF (Abalo Dosseh / ASKO) - " On n'est pas favori, mais on est déterminé " face à la JS Kabylie

ASKO veut absolument garder ses chances de qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Ce samedi, le champion du Togo affronte la JS Kabylie. Et face à cet adversaire, Abalo Dosseh, le directeur de l'équipe togolaise a affiché de grandes ambitions.

En conférence d'avant-match, le Directeur du club togolais est revenu sur la forme de sa formation à la veille de cette opposition capitale du deuxième tour préliminaire aller. Le groupe va bien et sait ce qui l'attend ce samedi.

La forme de l'équipe

Notre équipe se porte très bien. Depuis notre victoire face à Nouadhibou, on a continué par travailler et prendre des informations sur nos adversaires (ndlr, JS Kabylie) pour être prêt pour le match de demain.

Un adversaire en difficulté en championnat mais attention

Cette équipe passe des moments difficiles en championnat, mais pas en Champions League puisse qu'ils viennent d'éliminer les Sénégalais (ndlr, Casa Sport). Je crois que JS Kabylie demeure toujours une grande équipe. C'est une équipe qui compacte, qui est quand même difficile. Mais cette équipe n'est pas facile à jouer

ASKO veut réussir déjà à Lomé

Les algériens parlent beaucoup de nous, justement. Mais on sait à quoi s'attendre. C'est pour cela que le match de demain on mettra tout en œuvre pour passer. C'est bien déjà de savoir que ce sera deux matches aller et retour. Tout est possible. On sait qu'on n'est pas favoris mais on est déterminés;

Deux fois, on est tombés au premier tour de cette ligue des champions. Cette année, on a réussi à passer ce cap. On veut faire mieux encore. On va prendre tous les matches au sérieux, on va essayer de faire la différence.

Optimisme, la priorité

On sait que notre adversaire aussi a peur de nous. Ils ont vu nos matchs. Nous aussi on commence à progresser. Je crois ce sera dur contre eux, mais on n'a pas peur. Ça va être difficile pour tout le monde. C'est une équipe qui, mentalement, va résister et sur ce point on travaille beaucoup. Mais on sait que demain ça ne va pas être facile. On s'est qu'on n'est pas favori, mais cette fois-ci on est déterminé.