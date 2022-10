Afrique: Coupe de la CAF - Elgeco Plus défiera Marumo Gallants FC, demain

Les hommes d'Auguste Raux seront à l'assaut des Sud-africains pour le match aller du second tour de la Coupe de la CAF.

La compétition reprend pour Elgeco Plus. Le club du By-Pass recevra, demain à 16 heures au Stade des Barea à Mahamasina, les Sud-africains du Marumo Gallants FC pour le compte de la joute aller du second tour de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). L'équipe vainqueur de la Coupe de Madagascar est prête à affronter les visiteurs malgré l'absence de Lucien Kassimo et Safidy au sein de l'équipe pour ce match aller.

" Ils sont blessés, maisde notre côté, nous avons d'autres joueurs de qualité à l'image de Zola, Nesta, Eddy et Feno ", a annoncé Auguste Raux, lors de la conférence de presse d'avant match, hier au Stade de Mahamasina. Évoluant à domicile, la mission ne s'annonce pas, non plus, facile pour les joueurs d'Elgeco qui devront affronter une grande équipe du continent. " Ce club a déjà disputé la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. C'est une formation à ne pas prendre à la légère car leurs attaquants et milieux de terrain jouent un jeu rapide, si du côté de la défense, ils ontun peu de souci à se faire. Nous allons essayer de marquer des buts et on travaille dans ce sens depuis le début de la préparation ", continue l'entraîneur des Oranges.

Deux des joueurs d'Elgeco Plus, à savoir,le gardien Nina Rakotoasimbola et le défenseur Datsiry faisaient partie de l'ossature des Barea A lors de la préparation du Tournoi 'Maroc, capitale du football africain du 18 au 29 septembre dernier.

12 octobre. L'équipe d'Elgeco Plus organisatrice de la rencontre a annoncé que tous les préparatifs sont déjà réglés. " Nous attendons le public pour ce deuxième tour pour soutenir les joueurs qui sont prêts techniquement et psychologiquement ", a souligné Alfred Randriamanampisoa. Les portails seront ouverts à partir de 12 heures. Les Sud-africains du Marumo Gallants FC sont arrivés, hier, en fin d'après-midi, au pays et sont logés à l'Hôtel Ibis à Ankorondrano. Après ce match aller, la délégation malgache quittera l'île, le 12 octobre prochain, à destination de l'Afrique du Sud.