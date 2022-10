Togo: Sécurité, développement, c'est l'affaire de tous

Il n'y a aucune raison que les relations soient dégradées entre l'armée et la population. Il existe un sentiment de méfiance qui trouve ses origines dans les différentes crises socio-politiques qui ont jalonné l'histoire du Togo.

Pour tenter de réconcilier tout le monde, une conférence s'est déroulée vendredi à Lomé. Avec du beau monde. Les ministres des Droits de l'homme et de la Communication et pour orateur Axel Augué, enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (France). Une école destinée à former les différents officiers de l'Armée de terre.

Selon cet expert, la complexité des relations entre civils et militaires, gendarmes notamment, est due au manque de professionnalisme des forces de l'ordre et à des mauvais comportements des civils.

La solution passe par un renforcement de la formation pour ce qui concerne la relation au quotidien avec les habitants. Mais aussi le principe de recourir à la force qu'en dernier ressort. Pour Christian Trimua, le ministre des Droits de l'homme, il faut introduire de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes et avoir des approches différentes.

Les forces de sécurité, militaires et gendarmes, doivent contribuer dans leurs capacités à consolider l'autorité publique et à assurer des missions de développement. De bonnes relations avec la population est d'autant plus nécessaire que le Togo est confronté à une sérieuse menace sécuritaire.

Axel Augé est docteur en sociologie et maître de conférences des Universités en France. Il est enseignant-chercheur à l'université de Rennes) et détaché au département de sociologie militaire des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan. M. Augé est par ailleurs ancien auditeur de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN).

Ses recherches actuelles portent sur les cultures professionnelles en milieu militaire, sur les transformations des organisations militaires en Afrique centrale et le maintien de la paix.

La rencontre s'est déroulée dans le cadre du lancement de l'Institut d'études stratégiques.