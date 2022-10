Tunisie: Sousse - Salon "IInter-Tex-Tunisie" - Au service des confectionneurs locaux et étrangers

150 exposants venant de 13 pays en plus de la Tunisie (Inde, Tadjikistan, Indonésie, Roumanie, Pakistan, Italie, Portugal, France, Turquie, Espagne, Allemagne, Algérie, Maroc) ont pris part à ce Salon. Ces exposants représentent des entreprises de filature, de tissage, de broderie, de prêt-à-porter, de tissus d'ameublement et de tapis haut de gamme...

L'inauguration du Salon "Inter-Tex-Tunisie", organisé par la société de la foire, en collaboration avec la société américaine "B-group", a eu lieu le jeudi 6 octobre en présence des ambassadeurs d'Inde, du Pakistan et de Turquie ainsi que du gouverneur de Sousse, du directeur général auprès du ministère de l'Industrie et du président-directeur général de la société de la foire. Ont pris part à ce salon 150 exposants venant de 13 pays en plus de la Tunisie (Inde, Tadjikistan, Indonésie, Roumanie, Pakistan, Italie, Portugal, France, Turquie, Espagne, Allemagne, Algérie, Maroc).

Ces exposants représentent des entreprises de filature, de tissage, de broderie, de prêt-à-porter, de tissus d'ameublement et de tapis haut de gamme. Sont exposées aussi des machines numériques de textile ultra-modernes, dont des machines laser, de découpage, de filature, de broderie. Des machines et de nouvelles technologies Au stand de l'entreprise de vente de machines textiles, implantée à Bembla et Ben Arous, le visiteur peut découvrir des machines brideuses disposant de programmes électroniques affichés sur écran tactile jouxtant ces machines. Il peut aussi avoir une idée sur les machines de broderie, piqueuse, de recouvrement, à boutonnière... Quant au stand de l'entreprise de vente des machines laser et de broderie sise à Ksar Hellal, le visiteur peut y apprécier les nouvelles technologies apportées dans le domaine des machines de broderie, de découpe et gravure laser.

Celles-ci répondent exclusivement aux besoins des confectionneurs locaux et étrangers. Le stand propose également des traceurs et des tables de digitalisation prisées par les stylistes modélistes. Le stand d'une autre entreprise textile, sise à Ksar Hellal, propose des machines à coudre industrielles, et des machines numériques de broderie. Ces dernières de sont équipées d'un écran tactile où sont programmés différents modèles à formes géométriques diverses pour orner divers tissus. Rapport qualité-prix intéressent Au stand turc, la variété des tissus est remarquable. Son représentant nous a révélé que le visiteur peut avoir une idée sur les prix, la qualité, les nouveautés dans le domaine de la confection des tissus. Il nous a indiqué, par ailleurs, que les clients et les hommes d'a aires devraient établir des commandes sur le tissu choisi, et ce, auprès de l'entreprise turque. Suite à cette commande, le tissu sera livré directement du producteur turc au client ou homme d'a aires résident en Tunisie et détenant une entreprise textile. Ce tissu importé de Turquie sera destiné à la confection de prêt-à-porter (pantalons, chemises, sous-vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants, t-shirts... ).

Ces produits finis seront destinés à la vente, soit au marché local, soit à l'étranger (Europe). Il est à noter que les clients tunisiens détenant des entreprises textiles préfèrent importer le tissu de Turquie pour diverses raisons, le rapport qualité-prix, les taxes réduites sur les importations, en plus de la proximité.