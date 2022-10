Tunisie: Al Ismaïly veut Baâyou

A 23 ans accomplis, le milieu étoilé se retrouve dans les radars du club d'Ismaïlia.

Al Ismaïly, club basé en Egypte, aurait formulé une offre pour enrôler le milieu de l'ESS, Malek Baâyou. Rien n'a filtré jusque-là sur la décision de l'ESS.

Mohamed Kouki rebondit en Arabie saoudite

Après avoir quitté contre toute attente l'Olympique de Béja, Mohamed Kouki s'est vite engagé avec la formation saoudienne d'Al Arabi (club de Yellow League). Al Arabi est au pied du podium de D2.

Jaïdi rebondit

Le Cercle de Bruges a renoué avec Radhi Jaïdi, quelques mois après son départ de l'EST. Après son expérience à l'Athletic de Hartford, Jaïdi avait rejoint le Cercle de Bruges avant de passer chez le champion en titre tunisien.

Ben Choug buteur

Face au MC Oujda, le milieu offensif Fedi Ben Choug a signé le but de l'égalisation de Hassania d'Agadir vers l'heure de jeu. Son club se maintient au pied du podium.

Soupçons et conséquences...

Sans décrédibiliser le staff technique tunisien, la décision prise par le jury disciplinaire de la CAF aurait de quoi jeter quelque peu "l'opprobre" sur l'un de nos techniciens. En effet, en milieu de semaine, trois entraîneurs ont été suspendus de toute activité liée au football pour cinq ans. Outre Mhamdi, il s'agit du Marocain Youssef Rossi et de l'Egyptien Ahmad Adel Abderrahmene. Les soupçons qui pèsent sur ce trio concernent leur certificat CAF A. Néanmoins, les coachs en question auraient interjeté appel.

Vers une évolution de l'arbitrage sportif ?

Un Tribunal Arbitral du Sport verra-t-il le jour ? La tutelle y penserait afin de traiter les dossiers des sportifs tunisiens mécontents des décisions prises par les différentes commissions d'appel. Les plaignants ne s'en remettront ainsi plus seulement au TAS de Lausanne et "allonger" des montants en devises. Pour rappel, la FTF avait décidé en 2015 de ne pas recourir au Cnas, et ce, après accord des clubs tunisiens. Cette position de la FTF avait ensuite été validée par la CAF et la Fifa.

Ligue 2 : une trêve de sept mois !

La première journée du championnat de la Ligue 2 est prévue pour les 22 et 23 octobre, et ce, après un premier report (les dates initiales étant les 8 et 9 octobre). Quelle longue intersaison en l'état sachant que la dixième et dernière journée de la première phase de la saison passée s'était déroulée le 13 mars dernier !