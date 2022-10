Algérie: La célébration du Mawlid, une occasion pour évoquer les orientations du prophète

Tebessa — La célébration du Mawlid Ennabaoui qui coïncide avec le 12ème jour de Rabi' 1er du calendrier hégirien représente une occasion pour "se rappeler les orientations et la bien guidance du prophète Mohamed (QPSSSL)", a affirmé samedi à Tébessa le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Redouane Maâche.

Présidant au nom du ministre des Affaires religieuses les festivités officielles de la célébration du Mawlid Ennabaoui dans cette wilaya, M. Maâche a indiqué que la célébration de l'anniversaire de la naissance de l'élu d'Allah parmi les hommes "est une opportunité pour renouveler l'intention et la détermination à suivre les enseignements du prophète et évoquer ses grandes qualités et vertus".

"L'enseignant, dont la journée nationale a été célébrée il y a quelques jours (5 octobre), assume un rôle dans l'édification de la société, (rôle) proche de la mission du prophète dans la diffusion des préceptes de l'islam", a ajouté le SG du ministère, précisant par la que "les imams et les enseignants de la chariâa et du Coran ont la responsabilité d'orienter le citoyen vers le droit chemin et d'œuvrer à corriger les comportements déviants de certaines personnes dans la société, notamment chez les jeunes".

Le wali de Tébessa, Saïd Khalil, a relevé, pour sa part, que la fête du Mawlid "est une opportunité pour évoquer les qualités du prophète (QPSSSL) et les préceptes de l'islam et de rappeler l'impératif de s'éloigner de l'extrémisme et du fanatisme".

M. Khalil a également relevé que chaque région du pays "a ses traditions populaires pour célébrer cette grande occasion qui incite aux œuvres de bienfaisance et à se corriger soi-même".

La wilaya de Tébessa a accueilli les festivités officielles de célébration du Mawlid par l'organisation d'une conférence sur "l'amour du prophète et sa bien guidance dans l'enseignement", en plus de prêches sur la Sira (la conduite) du prophète et des rencontres d'invocation et chants religieux dans la mosquée pôle Cheikh-Larbi-Tebessi du chef-lieu de wilaya.

Durant la soirée de vendredi, les lauréats des concours de mémorisation du Saint Coran et de la sunna et du meilleur poème élogieux du prophète (QPSSSL) ont été honorés.