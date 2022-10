Algérie: Les réformes initiées par le Président Tebboune ont permis de construire l'Etat des institutions

Alger — Les profondes réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont permis à l'Algérie de construire l'Etat des institutions, aux citoyens de reprendre confiance en les institutions de l'Etat et à la diplomatie algérienne de renouer avec son statut, ainsi que d'impulser un véritable dynamisme économique, affirme la revue "El-Djeïch" dans son denier numéro.

"Les réformes profondes initiées par Monsieur le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, découlent en droite ligne des engagements qu'il a pris auprès du peuple, de sorte que le processus d'édification institutionnelle de l'Etat soit son pilier le plus important. Comme attendu, notre pays a pu construire l'Etat des institutions grâce aux profondes réformes engagées, qui ont touché toutes les institutions constitutionnelles et ponctuées par la promulgation de la loi électorale qui a définitivement barré la route aux pratiques, le moins que l'on puisse dire, négatives, qui caractérisaient la scène politique précédemment", souligne "El-Djeïch" dans son éditorial.

Elle soutient, à ce propos, que cette confiance "se renforcera inévitablement avec la mise en place d'institutions qui seront le lien entre le sommet et la base, à l'exemple de l'Observatoire national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse, qui contribueront au processus de changement souhaité, y compris les questions ayant trait aux comportements, à la performance, à l'écoute du citoyen, à la gestion des affaires publiques et, par-delà, combler les insuffisances au niveau du modèle de gestion, rompre avec le manque de rigueur lors de la planification des projets de développement, comme cela se faisait auparavant".

Sur le plan économique, la revue met en exergue l'"impact positif" de la stabilité institutionnelle du pays sur la situation économique globale, affirmant que cette stabilité "a permis d'impulser un véritable dynamisme économique et la mise en œuvre de réformes structurelles appropriées, sur des bases modernes, d'autant plus que de nombreux indicateurs confirment que notre pays se redresse économiquement, grâce à la politique rationnelle adoptée".

"Démarche qui repose essentiellement sur la diversification économique, le renforcement des capacités d'exportation hors hydrocarbures, l'encouragement de la production nationale et la rationalisation de l'importation qui, dans la prochaine étape, s'orientera vers la création de la richesse", explique "El-Djeïch", estimant que cela "aura un impact positif sur la situation sociale qui connaîtra davantage d'amélioration, et ce, suite aux dernières décisions prises par Monsieur le président de la République, portant augmentation des salaires des travailleurs, des pensions de retraite et de l'allocation chômage".

Retour en force de la diplomatie algérienne

La revue de l'armée relève, en outre, le "retour en force de la diplomatie algérienne" sur la scène internationale, assurant que l'Algérie pourra, ainsi, "peser de tout son poids pour réussir à unifier les rangs arabes lors du Sommet arabe que l'Algérie accueillera les 1er et 2 novembre 2022".

"Parallèlement à l'action inlassable sur la scène interne, la diplomatie algérienne a renoué avec son statut, après avoir longtemps été absente, et la parole de notre pays est de nouveau écoutée dans les foras internationaux, dans un contexte régional et international caractérisé par l'instabilité et des mutations accélérées", fait-elle-remarquer.

Elle rappelle, à ce titre, que "l'activité intense déployée par la diplomatie algérienne, en particulier dans le domaine de l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain et dans son proche environnement, a été largement saluée par la communauté internationale".

La revue de l'armée affirme, dans ce contexte, que "ces efforts vont de pair avec ceux déployés avec sincérité par l'ANP et qui reflètent la ferme aspiration de son Haut commandement d'œuvrer à l'amélioration de ses performances et à l'accroissement de ses capacités opérationnelles, tout en poursuivant l'amélioration de son système de formation pour être au diapason des armées modernes".

Citant, le général d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, la revue souligne que "le contexte international actuel est impitoyable pour les faibles, et le statut régional et international de notre pays en tant qu'Etat pivot par excellence, sa position stratégique vitale ainsi que la conjoncture difficile que traverse notre environnement régional, sont autant de facteurs qui exigent de nous, plus que jamais, la poursuite du travail inlassable d'édification d'une armée moderne et professionnelle, dotée de hautes compétences, d'une détermination inébranlable et d'une doctrine militaire claire, inspirée de nos valeurs et de nos constantes nationales séculaires, une armée adaptée aux évolutions actuelles sur les plans régional et international".

La revue conclut en soutenant qu'"il ne fait aucun doute que la voie judicieuse empruntée par l'Algérie d'aujourd'hui, la mobilisation du peuple autour de ses hauts dirigeants et de sa vaillante armée, la contribution de tous, chacun dans son domaine, afin de concrétiser les objectifs fixés, permettront à l'Algérie de surmonter tous les obstacles et de relever les défis, grâce au génie créatif de ses jeunes qui réalisent succès après succès dans différents domaines".