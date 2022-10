Algérie: Sommet arabe - Des expositions de documents et de photos sur les pays arabes

Alger — Le centre des archives nationales a inauguré samedi à Alger une série d'expositions de documents et de photos sur les pays arabes sous le thème "La Ligue arabe...histoire et parcours", et ce, dans le cadre du 31e sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre prochain à Alger.

Lors d'une conférence tenue à l'occasion, le Conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale, M. Abdelmadjid Chikhi a fait savoir que "cette manifestation s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat pour la sensibilisation de la société algérienne et les communautés et régimes arabes à l'importance du 31e sommet arabe d'Alger".

Cette exposition est organisée justement dans ce cadre et "retrace les différentes activités accomplies au sein la Ligue arabe depuis sa création", poursuit-il.

L'Algérie aspire en abritant ce Sommet à "unifier les rangs des pays arabes et leurs positions", a-t-il dit, estimant que "l'organisation panarabe doit s'adapter aux changements et au rythme effréné des évènements enregistrés sur la scène internationale, en œuvrant pour le règlement des questions en suspens, notamment entre ses membres par la voie du dialogue, solution idoine pour le règlement des crises".

Il a ajouté que la création de la Ligue arabe avant la fin de la deuxième guerre mondiale et avant même la création de l'ONU, "témoigne de la conscience des pays arabes de l'importance d'unifier leurs positions, de préserver leurs fondements et de défendre leurs intérêts".

Un documentaire rétrospectif sur la création de la Ligue arabe a été diffusé sous le thème "Ligue arabe...70 ans d'action arabe commune".

L'exposition qui a vu la présence des ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, du Yémen et de la Palestine, outre des responsables, des cadres, des enseignants et journalistes, a renfermé des documents sur la création de la Ligue arabe, les principales réunions et sommets, voire les évènements et crises vécues depuis sa création, outre des photos de ses secrétaires généraux et des dirigeants arabes lors des réunions.