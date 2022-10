Ile Maurice: Hippisme - Undercover Agent fait tomber W. O. Dubrovnik

Pas de 9e victoire d'affilée pour Wall Of Dubrovnik. Il a trouvé sur sa route un Undercover Agent bien trop coriace à poids pour âge.

50.5 kg. C'est ce que Wall Of Dubrovnik aurait dû porter si cette épreuve avait été courue à handicap. Nettement avantagé, donc, Undercover Agent a bougé au 900m, confiant que ses adversaires vont avoir du mal sur la fin. Ménagé au training, ce alors qu'il n'avait pas couru depuis la 13e journée, Undercover Agent ne s'est jamais laissé approcher une fois devant. Cette victoire porte les griffes de Bernard Fayd'herbe. Prochaine étape : la Coupe d'Or en novembre.

Le lot de la 3e épreuve était bien trop moyen pour Arnhem Land (Goomany). Il n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux. La tâche lui a été toutefois rendue facile par la faute d'un des handlers de PTP. Et pour cause, la cagoule de Ticket To Cairo n'a pas été enlevée à temps. Le cheval est sorti des boites avec cet équipement aux yeux. Il a été retiré. 25% ont été déduits des gains du gagnant. Doublé pour Maingard. Soulignons là la décision tardive d'informer les turfistes que le cheval Ticket To Cairo a été retiré.

La première de Jacobson

L'écurie Jones a aussi réussi le doublé. Premier coup de deux de la saison pour cet entraineur avec la surprise Snowy Moutain et Eagles Vision dans les 5e et la 2e course. Ce sera surtout la grande première du jockey Jacobson! Un cavalier qui monte depuis la 9e journée...

La 2e course a souri à Eagles Vision. La hiérarchie a été respectée même si la gagne n'a guère été aussi facile que prévu. Il a fallu attendre la photo finish pour départager Eagles Vision (Batchameah) et Heart Of Darkness. La remise de l'apprenti a beaucoup joué dans ce combat scellé au balancier.

L'écurie Allet a aussi eu droit à son doublé. On ne l'attendait pas mais Emerald Band a su se montrer décisif dans la 7e. Moyen lors de ses deux tentatives 2022, il était cote à Rs 2000 chez les bookies. Canary Island a remis sa dans la dernière ! Un succès au finish.

Moment insolite dans la première course. Mezuzah a été annoncé vainqueur alors que la photo finish, elle, désignait Badawee comme lauréat. L'erreur a été vite rectifiée après que l'équipe en charge de la pellicule au but ait informé les préposés de PTP de la bourde. Ce faux pas n'a, du reste, pas été apprécié par les turfistes. " Kmsa ki pu kokin dimoun la? " a-t-on entendu dans la foule, tandis que d'autres, affolés, auraient déjà jeté leur ticket. Cet empressement de PTP au moment de l'annonce n'a pas non plus plu à la Horse Racing Division (HRD).

Unbelievable Lad a créé la surprise dans la 4e. Bien placé dans le parcours, il a bien accéléré pour l'emporter. Cette victoire a été pour le moins surprenante vu qu'il n'a rien gagné en 20 sorties chez nous. Le favori Anderson a versé en ligne droite, marquant le pas sur la fin.