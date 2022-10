Afrique: Bundesliga - Klassiker - Mané dans l'histoire aux côtés de Aubameyang et d'autres Africains

Ce samedi, Sadio Mané est entré dans l'histoire du Klassiker de façon quelconque. Avec le Bayern Munich, ils ont été accrochés 2-2 chez le Borussia Dortmund.

Ce soir au Signal Iduna Park, le Klassiker de la 9e journée de la Bundesliga a été décevante pour le Bayern. Alors qu'ils menaient 2-0 après 53 minutes, les Bavarois ont été rattrapés en fin de match. Titularisé dans l'attaque des champions en titre, Mané n'a pas été décisif, en tout cas pas en terme de but.

C'était les premiers pas de Mané contre le Borussia Dortmund en championnat, le classique allemand. A l'occasion, la superstar internationale sénégalaise a rejoint un groupe d'élite de joueurs africains, ayant goûté à ce qui est considéré comme le plus grand match de la Bundesliga.

L'ailier de 30 ans a rejoint le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (2013-2018), le Ghanéen Samuel Kuffour (1993-2005), l'Egyptien Mohamed Zidan (2008-12) et le Guinéen Pablo Thiam (2001-2003).

Le Top des 5 meilleurs Africains à disputer un Klassiker selon la Bundesliga :

1) Sadio Mané (2022-présent)

Club : Bayern Munich

Poste : Ailier/ attaquant

Pays : Sénégal

Mane n'a pas encore laissé sa marque sur Der Klassiker , mais il est inévitable qu'il le fasse. Le joueur de 30 ans a montré au cours de son séjour de six ans à Liverpool qu'il avait le don de trouver le filet dans les grandes occasions : huit buts en 16 matches de Premier League anglaise contre Arsenal, sept en 16 contre Manchester City, six dans le même nombre de rencontres avec Chelsea, et cinq sur 15 derbies du Merseyside avec Everton.

Le double footballeur africain de l'année en titre a mis la main sur les médailles du vainqueur de la Premier League, de l'UEFA Champions League, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, de la Super Coupe de l'UEFA, de la FA Cup anglaise et de la Coupe Carabao à Anfield. Ceci, ainsi que les doubles autrichiens consécutifs qu'il a remportés à Salzbourg et les cinq buts qu'il a marqués pour propulser la victoire de son pays à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prouvent que Mane est un homme pour la grande scène, et il n'y a pas plus grand dans le Bundesliga que Der Klassiker.

2) Pierre-Emerick Aubameyang (2013-2018)

Club : Borussia Dortmund

Poste : Attaquant

Pays : Gabon

Anthony Yeboah a été le premier Africain à terminer meilleur buteur de la Bundesliga lorsqu'il a partagé le prix en 1992/93. Il a répété l'exploit la campagne suivante - incroyablement, le partageant à nouveau - avant de marquer un total de 96 fois en 223 matchs pour l'Eintracht Francfort et Hambourg. Le nom du Ghanéen a cependant été renversé dans l'ordre hiérarchique lorsqu'Aubameyang a explosé dans l'élite allemande en 2013.

L'international gabonais détient toujours le meilleur buteur du continent avec 98 frappes en seulement 144 matches de championnat , dont 31 en 2016/17 lorsqu'il est devenu le premier Africain à remporter le Torjägerkanone . Il a également remporté la Coupe DFB cette saison-là après avoir trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-2 du BVB en demi-finale à Munich.

Il avait également marqué lors de la victoire en demi-finale de la Coupe DFB 2014/15 de Dortmund à l'Allianz Arena, mais Der Klassiker n'a pas toujours été gentil avec l'actuel attaquant de Chelsea : il n'a trouvé le chemin des filets que deux fois et a goûté la défaite lors de six de ses neuf rencontres en Bundesliga. avec le Bayern. L'une de ses deux victoires en championnat a cependant été notable - son premier but à Dortmund a donné aux hommes de Thomas Tuchel une victoire 1-0 lors de la 11e journée en novembre 2016.

3) Samuel Kuffour (1993-2005)

Club : Bayern Munich

Poste : Défenseur

Pays : Ghana

L'image du Ghanéen battant le gazon du Camp Nou avec ses poings après le retour en bande dessinée de Manchester United pour battre le Bayern en finale de l'UEFA Champions League 1998/99 est l'image qui vient à l'esprit de la plupart des gens quand ils entendent son nom.

Mais il est également connu comme étant l'un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps en Bundesliga. Avec six titres de Bundesliga et quatre victoires en Coupe DFB à son actif, Kuffour est le footballeur africain le plus décoré de l'histoire de l'élite allemande, et il a exorcisé les démons de Barcelone avec une victoire aux tirs au but contre Valence lors des Champions 2000/01. Finale de ligue.

Kuffour, qui a nommé son fils Munich en l'honneur de la ville où il a joué pendant 12 ans, peut se vanter d'avoir le plus d'argenterie, mais il n'a pas été le premier champion d'Afrique de Bundesliga. Cet honneur revient à un trio de Dortmund, Ibrahim Tanko, Yahaya Mallam - tous deux du Ghana - et Marc Arnold, né en Afrique du Sud, qui a terminé en tête du classement en 1994/95. Tanko a marqué cette saison à l'âge de 17 ans et 250 jours, et reste le plus jeune Africain à trouver le chemin des filets en Bundesliga.

4) Mohamed Zidan (2008-12)

Club : Borussia Dortmund

Poste : Attaquant

Pays : Egypte

Zidan a en fait fait ses débuts à Dortmund à Der Klassiker, jouant pendant plus d'une heure lors du match nul 1-1 lors de la deuxième journée peu de temps après son transfert de Hambourg à l'été 2008.

Le passage de l'international égyptien en noir et jaune n'a pas toujours tenu ses promesses, mais il a terminé avec deux médailles de vainqueur de la Bundesliga même si une blessure l'a empêché d'apporter une contribution régulière. Cela signifiait également qu'il avait regardé les trois victoires de Klassiker de Dortmund alors qu'il était avec eux depuis la ligne de touche, perdant trois des quatre rencontres auxquelles il avait participé sur le terrain.

5) Pablo Thiam (2001-2003)

Club : Bayern Munich

Poste : Défenseur

Pays : Guinée

Bien que né à Conakry, la capitale guinéenne, Thiam a grandi en Allemagne où son père était diplomate dans l'ancienne capitale Bonn. Ses performances à Cologne puis au VfB Stuttgart lui ont valu un transfert au Bayern qui lui a valu la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et un titre de Bundesliga.

Il a accumulé 310 apparitions en Bundesliga au cours de sa carrière - un record africain dans le football allemand - mais seulement 16 d'entre eux sont venus pour le Bayern, et un seul à Der Klassiker : Il est sorti du banc tard alors que l'équipe d'Ottmar Hitzfeld a gagné 2-0 au BVB. lors de la cinquième journée de la saison 2001/02.