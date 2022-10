Ghana: Abdul Samed - Le Ghanéen dévoile les secrets de sa réussite à Lens

Salis Abdul Samed (22 ans) a parfaitement suppléé Cheick Doucouré, parti cet été à Crystal Palace, dans l'entrejeu du RC Lens. Avant le derby face au LOSC demain soir, il a dévoilé l'origine de son succès immédiat chez les Sang et Or.

Le RC Lens savait qu'il perdait gros cet été avec le transfert de Cheick Doucouré à Crystal Palace. Clef de voûte du milieu de terrain artésien, le Malien a pourtant été remplacé avec succès par Salis Abdul Samed. Le Ghanéen de 22 ans a expliqué à l'AFP comment il était parvenu à s'imposer en si peu de temps au sein de l'entrejeu sang et or. Tout ne serait qu'une question de confiance.

" Je me sens libre sur le terrain et dans ma tête. J'aime défendre, aider l'équipe, récupérer des ballons et jouer vite vers l'avant. A Lens, j'évolue comme j'ai envie de pratiquer le foot. Cela accroît mon envie. Le système lensois à trois derrière me permet de rester au milieu, de créer des espaces, pour moi et mes équipiers, et de profiter des intervalles. Je suis content d'être comparé à Cheick (Doucouré). Nous avons le même style de jeu. Je regardais déjà Lens l'an dernier, notamment en raison de la présence de Cheick. J'aimais bien le style, les sorties de balle. Je regardais comment Cheick se déplaçait. Puis, à mon arrivée, le coach et le staff m'ont donné des conseils sur mon positionnement. J'y ai ajouté mon style de jeu. "