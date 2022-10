Mali: Liga - El Bilal Touré marque son premier but avec Almeria

L'international malien El Bilal Touré a marqué ce samedi soir son premier but avec son nouveau club, l'UD Almeria.

L'attaquant a rejoint le Stade des Jeux méditerranéens cet été et s'intègre bien visiblement. Le joueur de 21 ans disputait ce soir contre le Rayo Vallecano son troisième match et a marqué un but à l'occasion.

Bilal Touré a signé son but à la 39e minute, celui du 3-0, avant la réduction des visiteurs. L'ex star du Stade de Reims et son équipe espagnole sont 14es avec 7 points pris en 8 matchs.

" +3 et premier but avec mon équipe, bravo les gars, merci à nos supporters, on va continuer à travailler pour le but. " , a écrit la star malienne sur Twitter.