Nigeria: Ligue 1 - Terem Moffi n'est pas surpris par les performances du FC Lorient

Un des attaquants les plus en forme de la Ligue 1, Terem Moffi est revenu sur les raisons qui expliquent la très bonne forme du FC Lorient en ce début de saison.

C'est sans nul doute la surprise de ce début de saison en Ligue 1. Alors qu'il s'est battu ces dernières saisons pour ne pas être relégué en Ligue 2, le FC Lorient rivalise avec les plus grands en tête du classement du championnat français après neuf journées, avec seulement 3 points de retard sur le leader le PSG et un point de retard sur Marseille, son dauphin.

Meilleur buteur des Merlus avec 6 buts en 9 journées, Terem Moffi estime que le classement actuel de son club est loin d'être une surprise et qu'il y a un véritable travail derrière chaque victoire obtenue.

" Je ne suis pas surpris parce qu'on a une bonne équipe. Je sais qu'on peut faire de grandes choses si on travaille tous ensemble. (... ) C'est normal qu'on gagne des matchs parce qu'on travaille beaucoup pour ça. Ce n'est pas un accident. On joue très bien et on travaille en équipe. On n'est pas en surrégime, on mérite chaque victoire qu'on a remportée cette saison ", a confié le Nigérian à So Foot.

Loin de piquer la grosse tête ou de s'enflammer, le Super Eagle se montre mesuré. Pour lui, l'objectif visé, du moins pour le moment, n'est pas une qualification pour la Ligue des champions. Il s'agit avant tout de faire une très bonne saison.

" On ne pense pas encore au fait de terminer sur le podium, on essaye juste de faire la meilleure saison possible, de finir le plus haut possible. Donc je ne dirais pas la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, mais on va tout faire pour être en haut. On fait un très bon début de saison, on va essayer de continuer comme ça, puis de finir comme ça ", promet Terem Moffi.