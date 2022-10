Angola: Le Conseil des Ministres de la CGG analyse le Plan d'Action 2022/23

Luanda — Le Plan d'action de la Commission du Golfe de Guinée (CGG) pour l'année 2022/23 et le Rapport d'activité du Secrétariat exécutif pour la période 2020/22 sont en cours d'analyse par le Conseil des ministres de l'organisation.

Selon une note du ministère des Relations Extérieures (Mirex), à laquelle l'ANGOP a eu accès vendredi (7), cette approche se fait lors de la XIIe session ordinaire du Conseil des ministres de la CGG, qui précède la 5e session ordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation.

Lors de la réunion, qui se tient à Abuja, au Nigeria, la situation actuelle de la Commission du golfe de Guinée est toujours en cours d'évaluation, en plus de l'état des contributions des pays membres, de l'exécution du budget 2021/2022 et de la proposition du nouveau comité exécutif.

La réunion du Conseil des ministres abordera également les postes proposés pour le nouveau Comité exécutif.

L'événement compte, entre autres, avec la présence du ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, ainsi que de Baltasar Engonga Edjo (ministre d'État à l'Intégration régionale de la Guinée équatoriale), Didier Makanzu Mazenga (ministre de l'Intégration régionale de la RDC), Hervo-Akendengue (ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Gabon), Lejeune Mbella Mbella (ministre des Affaires étrangères du Cameroun) et Zubairu Dada (ministre d'État aux Affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria).

A l'ouverture de la rencontre, les participants ont successivement entendu les interventions de circonstance du Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères de la République Fédérale du Nigeria, Zubairu Dada, et de Florentina Adenike Ukonga, Secrétaire Exécutive de la Commission du Golfe de Guinée, dont le siège social est localisé dans la capitale angolaise.

Le Conseil des ministres souhaite une Commission du golfe de Guinée plus pertinente pour les affaires régionales, avec une meilleure interaction non seulement avec les États membres, mais aussi avec l'Union africaine, les Communautés économiques régionales africaines et une coopération avec les partenaires internationaux.

Les participants ont évoqué l'importance des objectifs de la Commission du Golfe de Guinée, tels qu'établis dans le Traité Constitutif, face au défi de la paix et de la sécurité dans la sous-région.

Prenant la parole, le ministre Téte António a déclaré que les États membres doivent s'engager à développer des actions communes et à maintenir une concertation permanente dans tous les secteurs nécessaires, en vue de garantir les conditions essentielles au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le golfe de Guinée, afin de faciliter le déroulement normal des activités politiques, sociales et économiques dans leur ensemble, et de chaque pays en particulier.