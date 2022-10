Angola: Dissolution de la Commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire de la présidence de la République, Francisco Pereira Furtado, a annoncé, vendredi, à Luanda, l'extinction de la Commission multisectorielle pour la prévention et la lutte contre le Covid-19.

L'extinction de la commission susmentionnée, publiée par un nouveau décret présidentiel, est le résultat de la stabilité de la propagation du virus dans le scénario sanitaire international.

Cependant, il a avancé que les changements de biosécurité mis à jour entreraient en vigueur à 00h00 ce samedi.

Selon le responsable, les départs du territoire national sont conditionnés à la présentation d'un certificat de vaccination prouvant l'immunisation complète, sans préjudice des formalités supplémentaires exigées par le pays de destination.

L'entrée sur le territoire national est conditionnée par la présentation d'un certificat de vaccination et d'un test de dépistage du virus SARS-CoV-2 avec un résultat négatif, effectué dans les 48 heures précédant le voyage.

En termes de mesures de protection individuelle, le gouvernant a informé que l'utilisation du masque facial est facultative et que son utilisation ne devrait être obligatoire que dans les unités de santé, les pharmacies et lors d'événements susceptibles de provoquer des rassemblements élevés.

Cependant, il a recommandé que tous les citoyens âgés de 12 ans et plus adhèrent à l'immunisation via le vaccin, car c'est la méthode indispensable pour éviter l'impact grave de ce virus sur l'homme.

Francisco Pereira Furtado a informé que la présentation obligatoire d'un certificat de vaccination ou d'un document équivalent attestant de l'immunisation complète pour les plus de 18 ans ne se produira que dans les appels d'offres publics et les inscriptions pour l'accès à l'enseignement supérieur et dans d'autres définis dans un diplôme spécifique.

Le responsable a souligné que le centre de test déployé à l'aéroport international 4 de Fevereiro cesse également après le débarquement.

Par ailleurs, le secrétaire d'État à la Santé publique, Pinto de Sousa, a annoncé l'enregistrement de neuf cas positifs de Covid-19 parmi les personnes âgées de 11 à 50 ans, aucun décès et 53 cas actifs, dont six sont symptomatiques.

L'Angola a enregistré les premiers cas positifs de Covid-19 le 21 mars 2020, importés du Portugal.

En termes de vaccination, le nombre cumulé pour le pays indique l'administration de 22 787 277 doses, avec un taux de couverture (une dose) de la population cible (12 ans et plus) de 76,68% et un régime de base (dose unique ou deux doses) de 42,05 %.