Angola: Le Miradouro da Lua attire des touristes

Luanda — Au moins 2 000 touristes visitent chaque mois le centre touristique de Miradouro da Lua, dans la commune de Barra do Cuanza, municipalité de Belas, à 50 kilomètres au sud de la ville de Luanda.

Le nombre de visiteurs n'a cessé de croître depuis le réaménagement de l'espace, qui attire des touristes nationaux et étrangers.

Il y a trois ans, avant d'être requalifié, le Miradouro da Lua recevait moins de 300 touristes par mois.

S'adressant à l'ANGOP, Paulo Augusto, directeur du Miradouro da Lua, a justifié l'augmentation, expliquant que le lieu dispose de petites infrastructures touristiques, adéquates, en termes physiques et de sécurité, ce qui permet d'observer les merveilles de près, ainsi que de prendre des photos.

Il a fait savoir que les visites sont plus fréquentes le week-end, de préférence par des voyageurs utilisant l'EN-100, des baigneurs se dirigeant vers les plages de Barra do Cuanza ou Cabo Ledo, et des groupes d'étudiants, d'associations, d'institutions publiques et privées ou d'églises.

Début 2019, Miradouro da Lua était très dégradée et abandonnée, avec des ravins entourant le site, un manque d'infrastructures touristiques et de grandes quantités d'ordures ménagères et de gravats déposés là-bas.

Actuellement, le scénario est différent et assez confortable. Les ravins ont été stagnés et des infrastructures ont été installées en bois travaillé sur le site, des zones de protection circulaires, où, sans danger, le touriste peut observer le paysage.

Un poste d'information, un parking, un kiosque, un observatoire périphérique, des toilettes, un sol en asphalte et en gravier ont également été installés sur le site, dans une zone aménagée de 16,78 mètres carrés.

Le Miradouro da Lua est un ensemble de falaises, résultant de l'érosion causée par le vent et la pluie, créant un paysage lunaire.