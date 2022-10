Angola: L'UNTA-CS encourage le gouvernement à poursuivre la protection sociale du secteur informel

Luanda — La secrétaire générale adjointe de l'Union nationale des travailleurs angolais - Confédération syndicale (UNTA-CS), Filomena Soares, a encouragé vendredi, à Luanda, le gouvernement à poursuivre le processus de protection sociale des travailleurs du secteur informel pour une plus grande dignité sociale à cette frange laborieuse.

S'exprimant au nom du secrétaire général de l'organisation, lors de l'ouverture de la conférence à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail décent, elle a souligné qu'il est important que les membres valorisent la date, car pour l'Organisation internationale du travail ( OIT), la notion de travail décent repose sur le respect des normes internationales, la promotion d'un emploi de qualité entre hommes et femmes, l'extension de la protection et du dialogue social.

Elle a indiqué que cette année, ils veulent, pour la date, proposer au gouvernement la nécessité de l'approbation de la loi générale sur le travail, la non-entrave de la légalisation des syndicats, l'exercice de leurs activités, y compris la grève et la liberté d'association.

D'autre part, elle a jugé essentiel que les syndicats exercent des activités dans le domaine représentatif, normatif et revendicatif et qu'ils soient éduqués, considérant qu'il est nécessaire de défendre et d'exercer un syndicalisme basé sur le dialogue et la concertation sociale permanente.

Elle a demandé plus d'engagement des dirigeants syndicaux avec la base, en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités afin que les questions de nature syndicale soient connues, car ils ont constaté des violations dans l'accomplissement d'actes légaux hors normes.

La syndicaliste expliqué que depuis plusieurs années, ils accomplissaient des actes pour honorer cette date, car ils comprenaient que le travail décent doit être correctement considéré car il est nécessaire qu'ils aient une rémunération qualifiée et exercée dans des conditions de liberté, de qualité et capables de garantir une vie digne.

Au cours de la conférence, les thèmes "La vie sociale et économique des travailleurs angolais et le rôle des syndicats, compte tenu de l'actuel Code général du travail" et "Les procédures légales pour la légalisation des syndicats" ont été abordés.

La Journée mondiale du travail décent (WMTD) est célébrée dans le monde entier le 7 octobre, depuis 2008, comme une réponse syndicale à l'augmentation du travail précaire, du chômage, de la baisse de la sécurité de l'emploi et des revenus.