Angola: La chanteuse angolaise Tchinina est décédée

Huambo (Angola) — La chanteuse angolaise Teresa da Cruz Manjenje, nom artistique "Tchinina", est décédée ce samedi, à Luanda, des suites de maladie, a confirmé à l'ANGOP le délégué de l'Union des artistes et compositeurs (UNAC-S.A) à Huambo, Benvindo Serafim.

Née dans la municipalité d'Ucuma, province de Huambo, Tchinina, 71 ans, a commencé à faire ses premiers pas dans le monde de la musique en 1971, dans la ville de Saurimo (Lunda Sul), ayant rejoint les Dimbas d'Angola qui, à l'époque, faisaient une longue tournée dans la capitale du pays, Luanda.

La même année, elle enregistre son premier single avec le groupe África Tentação, dont les chansons sont "O amor de rosas" et "Sumayangue", qui connaissent un succès à l'époque.

C'est ainsi qu'elle commence souvent à se produire à Cutonocas, Ngala Cine sur l'île Marítimo, Kussunguila Kuá Makamba, lors de soirées à Feira Popular, Chá das Seis, au Cinéma Restauração et Mandarim, sur l'île de Luanda, lieux où elle a partagé la scène avec Milá Melo, José Cid, Lourdes Van-Dúnem, Belita Palma, Elias dia Kimuezo, António Paulino, David Zé, Urbano de Castro, Artur Nunes, Cireneu Bastos, Zé Viola et Sofia Rosa.

Avec la fermeture des principales maisons de disques en Angola, dans la période de l'indépendance, et avec l'intention de poursuivre sa carrière musicale, "Tchinina", qui occupait le poste de secrétaire des relations publiques du gouvernement de transition, part pour le Portugal, en mars 1976, où elle a vécu pendant 34 ans.

Là, elle a poursuivi sa carrière, accompagnée du groupe "África Star", un groupe de musiciens de Lubango, composé de Victor (batterie), Octávio (saxophone), José Maria (guitare rythmique) et João de Almeida (guitare basse).

Après quelques années, elle enregistre les œuvres discographiques " Utima Uanecaneca ", " Ngana Te ", " Saudades de Mãe ", " Alundu ", " Lamento ", " Otchili Otchili " et " Mãe Angola ", accompagnée des chanteurs Zé do Pau et Nito du groupement Os Kiezos.

Dans un message de condoléances, le délégué de l'UNAC-S.A à Huambo, Benvindo Serafim, considère la défunte comme une artiste sympathique, communicative et disciplinée, qui a su exposer le nom de Huambo, la langue nationale Umbundu, les us et coutumes locaux au-delà des frontières, toujours bien accompagnée par des musiciens de renommée nationale et internationale.

En juillet 2013, elle a été honorée pour la reconnaissance de son travail dans son ensemble et pour ses efforts pour internationaliser la musique angolaise au Portugal, un exploit qui a été répété en août 2021, ce dernier étant une initiative du gouvernement de la province de Huambo.

Ses chansons sont incluses dans le CD "Vozes do Planalto, relíquias do past", à paraître prochainement, avec les chansons "Quidale", un recueil des chanteurs Bessa Teixeira, Justino Handanga, Zé Catchingo et João Afonso.