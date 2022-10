Ile Maurice: Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce - une panoplie d'ateliers attend grands et petits

Cette année, le Festival du Livre de Trou-d'Eau-Douce prend plus d'ampleur, notamment avec la venue de plusieurs auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices venus de France, pays invité d'honneur de cet événement. L'Institut français de Maurice (IFM), partenaire principal de cette manifestation, propose une série d'ateliers destinés aux petits comme aux grands, dans le but de réunir la famille autour du livre et de donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge.

Dans la programmation des ateliers, les adultes pourront, entre autres, apprendre à dessiner en perspective et croquer le four à chaux avec Robinson ou encore découvrir la caricature avec Pov. Les petits auront droit à un atelier jeux avec Céline Chowa, pourront découvrir et fabriquer Les petites bêtes du jardin avec Katty Laguette Labour tandis que les adolescents pourront s'initier au scénario et à la création de personnages de bandes dessinées avec Thiery Permal ou encore découvrir Nos amis les animaux avec Joelle Betsey-Maestracci.

"Au cours de mon atelier éco-bricolage destiné aux enfants de cinq à huit ans, nous utiliserons des rouleaux en papier pour faire des insectes et des petites bêtes du jardin, ce qui est un rappel de mon livre Le paradis dans mes cheveux. Cet atelier sert à sensibiliser à propos du recyclage et de la transformation des déchets en objets utilisables", explique Katty Laguette Labour. De son côté, notre collègue et caricaturiste Pov animera trois ateliers, pour les adultes, sur le dessin de presse, sur la bande dessinée et le décor et les paysages de bande dessinée. "Le but est d'initier les participants à ces disciplines mais aussi de vulgariser la lecture en général, et en particulier, la manière de lire un dessin de presse ou une bande dessinée", souligne Pov. Bien d'autres ateliers attendent petits et grands à Trou-d'Eau-Douce.

"L'objectif de ces ateliers est de faire découvrir les métiers d'auteurs et d'éditeurs et aussi d'encourager la lecture, tout en découvrant différents auteurs et leurs univers", explique Anaëlle Juste-Tanner, responsable de la médiathèque de l'IFM, qui ajoute que "pour mettre en place ces ateliers, nous avons contacté différents intervenants pour voir ce qu'ils pouvaient proposer et nous avons reçu plusieurs propositions dont des ateliers qu'on ne retrouve pas ailleurs. Cela est également possible grâce à la collaboration que nous avons avec La Réunion des livres. Une dizaine de personnes comprenant des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices feront le déplacement. Ces derniers animeront plusieurs ateliers dont Robinson avec son atelier de dessin en perspective. La Réunion des livres nous fera également découvrir la littérature de La Réunion. Une littérature qui n'est pas si accessible à Maurice." A noter que toute la programmation du festival est disponible sur le site dédié à cet événement. N'hésitez pas à vous y rendre en famille !

