Ile Maurice: Arrestation de Pascal Valery pour drogue - L'ICAC a mis la puce à l'oreille de l'ADSU

L'Independant Commission Against Corruption (ICAC) s'intéressait au couple Pascal et Marie Joëlla Valery depuis février 2017 à la suite d'une dénonciation anonyme à l'effet qu'ils étaient impliqués dans le trafic de drogue et menaient une vie au-dessus de leurs moyens. Dans le passé, soit en 2009, Pascal Valery avait déjà été condamné pour trafic de drogue.

Après cette dénonciation, l'ICAC a placé le couple sous surveillance avant de lister son patrimoine, soit un terrain à Réunion, Vacoas, un terrain au Domaine de Belle-Vue, Poste de Flacq, sur lequel se trouve une maison évaluée à Rs 6 millions, plusieurs véhicules dont un Sport Utility Vehicle coréen, une 4x4 japonaise, une Audi sport (TT) et trois motos. L'ICAC a procédé à la saisie de plusieurs des biens susmentionnés pour lesquels le couple ne pouvait justifier leur financement. Ces biens tombant sous le coup d'Attachment orders, ont été référés à l'Asset Recovery Investigation Division de la Financial Intelligence Unit.

C'est en ficelant le dossier des Valery que l'ICAC s'est tournée vers l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour un complément d'information. Les policiers de l'ADSU se sont alors davantage intéressés au couple et ont perquisitionné leur domicile, le 2 octobre dernier, où de l'héroïne, d'une valeur marchande de Rs 16.5 millions, a été découverte. L'enquête de l'ICAC concernant le volet de blanchiment d'argent est terminée et le dossier sera envoyé au bureau du Directeur des poursuites publiques dans les jours à venir.