Ile Maurice: Condamné à 12 mois de prison - Le fils du CP attend une décision de la Cour suprême

Chandra Prakashsing Dip, le fils du commissaire de police, Anil Kumar Dip, veut faire appel devant le conseil privé pour tenter d'être innocenté. Il a été condamné à 12 mois de prison par la cour intermédiaire pour détournement de fonds.

Sa motion a été débattue hier en Cour suprême devant la chef juge Bibi Rehana Mungly-Gulbul et la juge Aruna Devi Narain. Après avoir pris connaissance des Written submissions de deux parties concernées, les juges ont réservé leur décision.

Au début de l'audience, Me Wendy Vinalini Rangan, qui représente le bureau du Directeur des poursuites publiques, a informé les juges que l'affaire Dip a été appelée devant elle lorsqu'elle était la Master and Registrar de la Cour suprême. L'ex-magistrate de la Cour intermédiaire, Renuka Devi Dabee, aujourd'hui juge, a trouvé Chandra Prakashsing Dip coupable de détournement de fonds de Rs 3 millions au préjudice d'une institution bancaire du pays. Ses deux complices, Chiugran Hauroo et Mohammad Aumerally, ont également été déclarés coupables et ont écopé de six mois de prison chacun.

Les trois compères ont fait appel contre la décision de la cour intermédiaire devant la Cour suprême mais le jugement de culpabilité a été maintenu par la Senior Puisne Judge p.i. Bibi Rehana Mungly-Gulbul, et David Chan. Chandra Prakashsing Dip tente sa chance une dernière fois et veut, cette fois, recourir au Judicial Committee du conseil privé. Il a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel.