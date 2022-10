Ile Maurice: Accident mortel à Pointe-des-Lascars - Le policier ivre détenteur du permis depuis un an

Kabir Sungun, le policier de 20 ans, qui a pris le volant, malgré qu'il était ivre, a obtenu sa licence depuis un an. Le véhicule grenat qu'il conduisait lui appartient. Cet accident tragique à Pointe-des-Lascars, a coûté la vie à Saraah Looftun, 17 ans et à Kelina Mohono Naiko, 15 ans.

Affecté à la Special Supporting Unit, il avait pris à son bord deux garçons, des amis qu'il avait connus du temps où il était scolarisé au collège Ramsoondur Prayag State Secondary School, et qui ont été blessés lors de l'accident. Selon une source, Saraah Looftun et Kelina Mohono Naiko avaient sympathisé avec les garçons et le policier les avait invitées à faire une virée en voiture.

Pour rappel, ce terrible accident a eu lieu mardi aux alentours de 14h20.La voiture se dirigeait vers Pointe-des-Lascars lorsque Kabir Sungun, qui a son permis de conduire depuis un an, a perdu le contrôle du véhicule. Il a percuté un arbre, a essayé de reprendre le contrôle de sa voiture mais celle-ci a fait plusieurs tonneaux, projetant les passagers sur l'asphalte, avant de se renverser et de terminer sa course contre un arbre. Plusieurs témoins ont essayé de secourir les accidentés mais à l'arrivée des services d'urgence, il a été noté que les deux filles étaient mortes sur le coup.

Une partie des blessés été transportée à l'hôpital Dr Bruno Cheong, Flacq, et une autre à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. L'alcotest du policier a révélé qu'il était ivre. Une charge d'homicide involontaire pèse sur lui. Il n'a toujours pas été traduit en cour.