Ile Maurice: Metro Express - Curepipe-Port-Louis en 40 minutes dès lundi

C'est l'effervescence à Curepipe. La compagnie Metro Express s'apprête à lancer ses opérations commerciales sur le corridor Curepipe-Port-Louis lundi.

Les travaux sur ce tracé, qui ont duré plus d'un an, ont été complétés plus tôt que prévu. La gare ferroviaire de Curepipe est terminée et va donc accueillir ses premiers passagers lundi. Un trajet en trame jusqu'à Port-Louis durera 40 minutes. Les travaux de finition, soit l'embellissement autour de la gare, vont bon train.

D'ailleurs, Metro Express Ltd a dévoilé, hier, les tarifs de Port-Louis à Curepipe en passant par Beau-Bassin, Rose-Hill, Quatre-Bornes, Phoenix et Vacoas. Cette extension compte sept nouvelles stations : Phoenix Mall, Palmerstone, Vacoas Central, Sadally, Floréal, Curepipe North et Curepipe Central. Les trams démarreront toutes les dix minutes. Les heures d'opération seront entre 6 heures du matin et 19 heures.

Par ici les tariffs

Le trajet de Port-Louis à Curepipe (et vice versa) coûte Rs 55 sur un ticket unique et Rs 52 avec la ME Card. Un ticket d'autobus coûte Rs 44 depuis mai dernier. En bus, le trajet dure entre 45 minutes et 1 heure. Avec le Metro, le voyage sera d'environ 40 minutes, soit un gain de temps et pas d'embouteillage sur le passage du tram.

Les tarifs des différentes stations ont été dévoilés, soit entre les cinq villes. De Quatre-Bornes à Curepipe le ticket coûtera Rs 45 (single ticket) et Rs 43 avec la ME Card. À titre d'exemple, le trajet par bus de Quatre-Bornes coûte depuis mai dernier Rs 41.

Entre Curepipe et Vacoas Central le tarif du métro sera de Rs 40 (ticket unique) et Rs 38 (ME card) pour un trajet d'environ 10 minutes. Ce sera le même tarif jusqu'à la station de Phoenix pour un trajet de 15 minutes.

Les détenteurs de cartes d'étudiant paient un tarif entre Rs 17 et Rs 30 entre Curepipe et Port-Louis et le ticket pour enfant coûte entre Rs 15 et Rs 27.

Le projet Metro Express a démarré par la première phase reliant Rose-Hill à Port-Louis. Cette ligne a commencé ses opérations en 2019. Un an et demi plus tard, soit en 2021, la ligne Quatre-Bornes-Rose-Hill véhicule ses premiers passagers. Ensuite, en mai dernier, le tram arrive jusqu'à Phoenix. La réalisation de ce projet, au coût de Rs 18,8 milliards, a été confiée au constructeur Larsen & Toubro.

Les autobus déménagent à Curepipe central

La mise en route du tracé entre Curepipe et Port-Louis implique que les autobus qui sont stationnés sur la gare temporaire à la rue Jerningham vont déménager. Ainsi, le ministère des Transports terrestres va réaligner les autobus dès ce lundi au rez-de-chaussée de Curepipe Central. Les bus individuels des routes 17 et 80 et intra-urbains, qui desservent les quartiers de Curepipe comme Malherbes, Wooton, O'Connor, Allée Brillant, Cité l'Oiseau et Jardin Botanique sont aussi concernés.

Les autobus de la compagnie United Bus Service (UBS), desservant les routes 2, 2A, 43, 162 et 264, soit vers Port-Louis, Express Port-Louis, Camp-Levieux, Rose-Hill via Ébène seront aussi au rez-de-chaussée de la gare du métro. Les autobus de la Compagnie nationale de transport, desservant les routes 4, 4A, 37, 37A, 68, 68A, 122, 125, 134. 226, 226A et 226B vont aussi stationner au même endroit. Les régions concernées par ces lignes sont Saint-Paul, Quatre-Bornes, Bord Cascade, Cité la Caverne, Mont-Roches, Camp-Levieux et Rivière-du-Rempart. Pour les autres routes et destinations, les autobus occuperont toujours la gare temporaire.