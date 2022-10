Sénégal: Serigne Assane Seck, khalife général de Thiénaba - Grand soufi et continuateur de l'œuvre du patriarche

Khalife général de Thiénaba depuis l'année dernière, Serigne Assane Seck, soufi, est le digne continuateur du legs de Serigne Thiénaba à l'image de ses prédécesseurs. Son ambition est de faire rayonner davantage l'héritage du fondateur de la cité religieuse.

En 2018, lorsque l'équipe du " Soleil " était de passage à Thiénaba, elle avait retrouvé le défunt Khalife général de Thiénaba sous un arbre de la place publique. A Thiénaba, c'est la particularité de tous les khalifes. La modestie. L'ouverture. La générosité et l'accessibilité. Sans protocole. On raconte qu'un jour, sous le khalifat de Cheikh Ahmed Tidiane Seck, un hôte avait débarqué chez lui.

Il avait trouvé le saint homme dans la cour de la maison. Il avait demandé à voir le Khalife. Ce dernier lui dit de le chercher dans ses appartements. Une fois à l'intérieur, on lui a renvoyé vers l'homme à qui il s'était adressé, le défunt Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Ce sont les mêmes traits de caractère qu'on retrouve chez l'actuel Khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck. " Un homme pieux et généreux ", témoigne son porte-parole Ngagne Demba Sarr. Toujours au service de l'islam et de la communauté, ajoute El Hadji Moussa Ndiamé Guèye, communicant et notable de la cité religieuse.

Jumeau, né à Gossas, le guide religieux a grandi chez son oncle Serigne Alpha Seck, troisième Khalife de Serigne Thiénaba. Par la suite, il a été confié à Serigne Mbaye Seck pour l'apprentissage du Coran. Pendant ce temps, son jumeau, Serigne Ousseynou Seck, s'était retrouvé chez leur oncle Serigne Souleymane Seck.

Après Thiénaba Kajoor, il est partit à Thiouty, à trois kilomètres de Thiénaba, pour l'éducation religieuse et l'acquisition du savoir islamique auprès de Serigne Mbaye Mor Niang. Après cette étape, Serigne Assane séjourne à Thiabé, près de Thiénaba Gossas, chez Serigne El Hadj Sylla, puis à Bidième, au Saloum auprès de Serigne Mafall Fall, pour le perfectionnement de son éducation religieuse (tarbiya). La quête du savoir l'a également mené à Coki, chez El Hadji Mactar Fall et à Saint-Louis auprès de Serigne Fall Khalil.

Sa noble quête l'a ensuite conduit en Casamance, chez Mamydine Cissé, Diassou Touré en Gambie, Mamadou Diop à Boudong (Casamance), chez El Hadj Habib Touré à Darou Ridwane en Gambie, chez El Hadj Layène Anta à Bousra (Saloum) et chez Serigne Kéba Aïdara à Boulfoute. Il effectue par la suite un périple dans la sous-région, notamment au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie chez Yancouba Ibn Cheikh Sidiya Baba, etc. Plus tard, il s'installe définitivement à Thiénaba auprès de Serigne Ibrahima Seck. Orphelin de père à cinq ans, il a vécu sous l'aile protectrice de tous les khalifes de Thiénaba avant d'accéder à ce titre l'année dernière suite au décès de Serigne Abdourahime Seck. Il était d'ailleurs en Belgique lors de la disparition de son prédécesseur.

A son accession au khalifat, il a exprimé sa volonté et son ambition de perpétuer l'œuvre de son grand-père et de ses prédécesseurs, à davantage faire rayonner le foyer religieux. Au cours d'une grande rencontre avec la famille et des disciples, souligne son porte-parole, le Khalife a décliné ses projets notamment la réhabilitation de la grande mosquée, la construction d'un centre de santé, la création de l'université Amary Ndack Seck, etc. Pour Ngagne Demba Sarr, parallèlement à ces projets, le programme de modernisation des cités religieuses sera bientôt mis en œuvre à Thiénaba.