Sénégal: Tafsir Ahmadou Barro Ndieguene - Le fédérateur

La vie de Tafsir Ahmadou Barro Ndiéguène est des plus inspirantes. Sa descendance s'emploie à perpétuer son héritage qui témoigne de son rôle dans le raffermissement des liens entre les confréries.

Au cœur de la région de Thiès, Ndiéguéne. Une localité peu ordinaire à première vue. Des concessions entre tradition et modernisme, des rues espacées, le décor a tout d'un village tradimoderne. Mais c'est par son histoire que Ndiéguéne sort de l'ordinaire. Cette localité marquée du sceau de la vie et de l'œuvre de Tafsir Ahmadou Barro Ndiéguéne. Dans la grande concession de l'actuel Khalife, on n'a jamais rompu avec l'orthodoxie. C'est dans une grande salle qu'il accueille les visites. Ici, point de protocole, même si tout est très bien organisé. Pourtant c'est ici qu'est né El Hadj Ahmadou Barro Ndiéguène. Un grand érudit, très tôt attiré par la quête du savoir islamique. D'après Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène, chargé de communication de la Hadra Ndiéguéne de Thiès, par ailleurs petit-fils du saint homme, il s'est très tôt attelé à enrichir sa culture arabo-islamique.

Après le " daara " de son père Médoune Ndiéguéne dans le Saloum, il pose ses valises à Rufisque, chez son oncle Birane Cissé. Il y restera jusqu'au rappel à Dieu de son oncle et maitre. " Avant de partir à la Mecque, ce dernier l'avait confié à un descendant du prophète (chérif), apprécié de tous les érudits comme El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Abdoulaye Niasse... ", explique le porte-parole.

C'est ce même Cheikh qui lui a suggéré de s'installer à Thiès, terre peu hospitalière à l'époque pour les âmes qui voulaient propager l'islam et ses valeurs. " Il s'exécute, confie-t-il, et crée le quartier Keur Mame El Hadj, en 1885. Il s'est d'abord installé près de la gouvernance. Après quelques temps, il fait un rêve et se déplace pour s'établir définitivement à Keur Mame El Hadj. Il y érige un daara, une mosquée et une zawiya. C'est ainsi que le gouverneur de l'époque lui a attribué le titre foncier où il habitait tranquillement avec sa famille, ses talibés et ses frères musulmans ".

Trait-d'union entre les confréries

Issu d'une lignée royale, El Hadj Ahmadou Barro Ndiéguène a préféré aller à la quête du savoir. Un enracinement très fort accompagné d'une ouverture vers tous les foyers religieux du Sénégal. D'abord, c'est auprès d'El Hadj Oumar Tall qu'il a pris le wird. Ensuite celui qui a vécu 111 ans, avant d'être rappelé à Dieu en 1936, était très proche de tous les chefs religieux qui lui sont contemporains : Seydi El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Cheikh Ibrahima Fall avec qui il habitait à Thiés, Mame Abdoulaye Niass, Mame Boucounta, Mame Amary Ndack Seck pour ne citer que ceux-là.

Selon Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène, cette relation avec les familles religieuses s'explique par les liens forts que les illustres érudits avaient avec Ndiéguène. Par exemple, dit-il, El Hadj Rawane Ngom faisait ses " xalwa " (retraites spirituelles) ici. La zawiya a été délimitée par le père de Cheikh Ibrahima Niasse dit Baye, Abdoulaye Niasse. " Thierno Mountaga Tall, Thierno Hady... , tous passaient plusieurs semaines ici. Seydi Hadj Malick Sy aussi avait un rapport fort avec la localité. C'est une terre bénie.

Et c'est cet héritage que sa descendance a perpétué ", confie le chargé de communication. Selon Cheikh Kandji Ndiéguène, jeune frère de l'actuel Khalife, c'est cette approche inclusive qui fait aujourd'hui le charme de la localité. Ici, à l'occasion du Gamou, les panégyriques de plusieurs sensibilités sont déclamés. " Quand on commençait les travaux de la mosquée, les Baye Fall ont assuré la main d'œuvre. Toutes les confréries sont dans ce quartier. Il a trouvé un quartier où les jeux étaient très prisés. Avec tact et diplomatie, il a réussi à changer les habitudes. C'est lui qui a donné des terrains à des familles, célébrer des mariages... .

C'est par exemple lui qui a séparé les cimetières musulmans et chrétiens ", témoigne-t-il. L'autre charme ou baraka de Keur Mame El Hadj est lié à l'espérance de vie des Khalifes. El Hadj Ahmadou Barro a vécu 111 ans, Ahmed Sakhir 107 ans. L'actuel Khalife frise les 100 ans.