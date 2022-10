Angola: Le pays veut élargir sa coopération dans le domaine scientifique

Malanje — L'Angola pense élargir les niveaux de coopération institutionnelle et scientifique à travers des partenariats avec les universités étrangères de référence internationale, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et l'innovation technologique.

Cette mesure s'inscrit dans les priorités de l'exécutif pour le quinquennat 2022/2027, qui porte également sur le renforcement des capacités des institutions de ce sous-système éducatif dans divers domaines, y compris la finance et les infrastructures.

C'est ce qu'a informé ce vendredi à Malanje, la ministre d'État au secteur social, Dalva Ringote Allen, lors de l'ouverture de l'année académique 2022/23, signalant que l'exécutif prévoit également de doter les unités académiques d'un équipement moderne d'appui à l'enseignement.

"Valoriser l'enseignement supérieur considéré comme l'un des supports de la transformation numérique, soutenir l'innovation des entreprises et multiplier les incubateurs d'entreprises dans les établissements, sont aussi des enjeux pour les cinq prochaines années", a-t-elle indiqué.

Selon Dalva Ringote, la mise en œuvre de ces projets montre que l'exécutif angolais continue à poursuivre les programmes d'orientation et de formation scientifique, par l'octroi des bourses internes et externes pour les études en master, doctorat et post-doctorat dans diverses spécialités.

Les projets de développement de la science et de la technologie, ainsi que l'envoi annuel des 300 meilleurs diplômés dans les meilleures universités du monde pour suivre des études en master, se poursuivent pour encourager davantage la qualité de l'enseignement universitaire en Angola, a-t-elle renchéri.

Par ailleurs, la ministre d'État a indiqué qu'en plus de la production de connaissances, les scientifiques et les universitaires, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, doivent prendre en compte la promotion de l'égalité des sexes dans les travaux de recherche scientifique et dans la publications des travaux scientifiques, en raison des capacités techniques et autres des femmes, aussi importantes pour le développement du pays.

A son tour, le gouverneur de Malanje, Marcos Nhunga, a indiqué que la province qu'il dirige devrait améliorer la qualité de l'enseignement supérieur pour une formation efficace des jeunes, car c'est un facteur clef dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux, à travers la recherche et la vulgarisation scientifique.

Il a déclaré que, pour cela, il est impératif de disposer de créativité, d'innovation, d'augmentation de la compétitivité industrielle, d'efficacité et de gestion des risques, en plus de ressources humaines hautement qualifiées, c'est pourquoi les universités sont appelées à y intervenir.

"Les universités sont le moteur du savoir et ont la capacité de promouvoir le développement dans tous les secteurs sociaux", c'est dans ce sens que le gouvernement s'emploie à orienter l'Université Rainha Njinga de Mbande (URNM), de Malanje, l'une des plus modernes et réputées du pays, à promouvoir le développement local.

D'autre part, Marcos Nhunga a signalé que dans un avenir proche, Malanje aurait un campus universitaire dans le périmètre de l'Institut de technologie agroalimentaire, dont l'objectif est de relever les défis de la province.