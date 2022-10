Afrique: La présence en finale élève l'Angola et l'Afrique dans le monde

Istanbul — La présence à la finale de la Coupe du monde de football pour amputés élève l'Angola et l'Afrique dans le monde, a déclaré le président du Comité paralympique angolais, Leonel da Rocha Pinto.

S'adressant à l'ANGOP vendredi soir, après la qualification de l'équipe nationale pour la finale de l'épreuve, qui s'achève dimanche à Istanbul (Turquie), il a rappelé qu'il s'agissait de la troisième finale après le Mexique, en 2014 (finaliste) et en 2018, dans le même pays (champion).

L'également président de la Confédération Africaine du sport, considère que les résultats obtenus sont le reflet de l'effort et de la détermination individuelle de chaque membre du groupe, visant l'objectif de revalidation du titre de la compétition.

Le responsable a averti qu'il ne sera pas facile de battre la Turquie dans son propre fief, mais a rappelé que c'est possible avec la détermination et l'humilité qui caractérisent l'équipe.

L'Angola affrontera la Turquie en finale, dimanche, au stade de Galatasaray, qui a battu l'Ouzbékistan 1-0.

Pour rappel, l'Angola est tenant du titre dans une finale remportée face à cette même Turquie, par 5-4 aux tirs au but, après le nul en temps réglementaire et en prolongation, au stade municipal de Culian Can, au Mexique.

L'équipe nationale est composée des gardiens de but - Jesus Mateus, Sebastião Cacumba et Lilito Augusto, des défenseurs Félix Paciência, Francisco Amaro, Celestino Elias et Rocha Manuel.

Le groupe est complété par les milieux de terrain Laurindo Lucamba, Hilário Cufula et Jesus Morais et les attaquants Sabino António, José Candeeiro, Lucas Fungula, João Chiquete et Heno Guilherme.